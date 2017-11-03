В третий раз.

Имущество Екатеринбургского виншампанкомбината будет продано с аукциона в феврале 2018 года. Аукционная документация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно объявлению о торгах, с молотка будут пущено оборудование предприятия, ранее заложенное фирме "Мега-Алко" и Европейской инвестиционно-финансовой компании. В списке объектов, выставленных на продажу, значатся автоматы для розлива и укупорки бутылок, линия розлива, фасовочный моноблок, машина для наклейки этикеток и несколько акратофоров (аппарат для получения игристого вина резервуарным способом).

Кроме того, в списке торгуемого имущества комбината, которое сегодня находится в залоге, значатся нержавеющие баки, эмалированные танки, приемные резервуары, 60-рамный фильтр-пресс для соков и вин, кислотная батарея, электрический погрузчик, а также оргтехника.

В общей сложности список насчитывает почти 700 наименований. Стартовая цена аукциона составляет 69,8 миллиона рублей. Это третьи торги по данному лоту: два аукциона, организованные в июле и октябре 2017 года, признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок.

Следует напомнить, что Екатеринбургский виншампанкомбинат был объявлен банкротом в декабре 2016 года, однако производство остановлено еще в феврале. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", предприятие задолжало 328 миллионов рублей сразу нескольких крупным кредиторам. Среди них Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания, ликеро-водочный завод "Оша", "Спиртзавод Оренбургский", торговая компания "Алко-трейд"и инвестиционная компания "Новый дом".

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