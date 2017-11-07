Под застройку.

Администрация Екатеринбурга в 2018-2020 годах собирается выставить на торги 9,5 гектаров земельных участков, расположенных на территории города. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на официальный портал мэрии.

Изменения в муниципальную программу "Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 – 2020 годы", принятую в октябре 2016 года, предполагают дальнейшее вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Особый упор будет сделан на развитие ранее застроенных территорий, где существующая жилая застройка по уровню комфортности не соответствует современным требованиям.

Согласно документу, в течение трех лет муниципальные власти намерены также провести паспортизацию 300 фасадов зданий, снести 24 незаконно построенных объекта, разработать стратегию пространственного развития города и актуализировать Генплан Екатеринбурга до 2035 года.

На эти цели из горбюджета за три года будет выделено 424,4 миллиона рублей. По сравнению с 2016 годом сумма финансирования программы уменьшилась на 3,2 миллиона рублей, в том числе за счет мероприятий, выполненных в 2017 году.

В июле 2017 года муниципалитет уточнил планы по вводу в строй нового жилья в Екатеринбурге. Так, в период с 2017 по 2020 годы предполагается сдать в строй 4 миллиона квадратных метров жилых новостроек. Порядка 9% этих объектов будут возведены на ранее застроенных территориях.

Следует напомнить, что в мае 2017 года Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий: муниципалитет получил право утверждать документацию по планировке территорий, а также правила землепользования и застройки.

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