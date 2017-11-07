ММК централизовал систему менеджмента качестваСегодня в 09:57
- Текст
Первым среди металлургов.
ММК первым в металлургической отрасли прошел групповой аудит систем менеджмента качества (СМК). В сентябре комиссия международной сертифицирующей организации TUV NORD CERT работала в структурных подразделениях комбината и основных обществах Группы ММК.
Эксперты проверили функционирование СМК в компаниях, производящих разного рода сопутствующую продукцию: калибровочную и метизную, цемент и ожелезненный доломит, огнеупоры, металлический лом, запчастей и сменное оборудование, шлакообразующие смеси и прокатные валки. В частности, аудит прошел в ООО "Объединенная сервисная компания", ООО "Огнеупор", ООО "Строительный комплекс", ООО "Механоремонтный комплекс", ООО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", ООО "Шлаксервис", ООО "Ремпуть", ООО "ММК-Информсервис", АО "Профит" и ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков". Чуть ранее он затронул ОАО "ММК-Метиз".
В целом групповая сертификация охватила 12 организаций Группы ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината. Примерно в половине было отслежено и соответствие системы экологического менеджмента стандарту ISO 14001, а также системы управления промышленной безопасностью и охраной труда – стандарту OHSAS 18001.
Кроме того, ПАО "ММК" и "ММК-Метиз" были сертифицированы на соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO/TS 16949, разработанного для предприятий автопрома и их поставщиков.
"Ремпуть" принимал аудиторов впервые, но продемонстрировал высокий уровень функционирования всех процессов СМК.
По результатам проверки сертификаты соответствия будут получены как на всю Группу организаций Магнитогорского металлургического комбината, так и на отдельные предприятия.
Столь масштабная кампания стала возможна благодаря длительной подготовительной работе, проведенной специалистами группы по системе качества комбината. Решение о централизации функций управления СМК в 2015 году принял генеральный директор ММК Павел Шиляев. Было разработано около 10 новых нормативных документов, устанавливающих единые требования к системе менеджмента качества в Группе. С 2016 года проводились внутренние аудиты "дочек", а весь функционал был централизован в группе по системе качества ПАО "ММК".
Централизованное управление СМК позволяет формировать единые требования к основным процессам, обеспечивает их мониторинг, снижает объем регламентирующих документов и уменьшает затраты на сертификацию.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:46
Южноуралец погиб после ДТП с фурой
На трассе.Сегодня в 13:37
Сургут эвакуируют вслед за Нижневартовском
Из-за анонимного сообщения.Сегодня в 13:18
В лобовом ДТП погиб шестимесячный младенец
И еще девять взрослых.Сегодня в 13:15
Известный рэпер сыграл в Екатеринбурге на перце и ананасе
На чемпионате WorldSkills.Сегодня в 13:09
В ямальском лесу нашли труп рыбака
Он не смог найти дорогу в город.Сегодня в 13:00
Семьи погибших в крушении Ту-154 вблизи Сочи будут вычислять виновных через суд
И потребуют адекватных страховых выплат.Сегодня в 13:00
Челябинец на иномарке задавил пешехода на "зебре"
Решается вопрос о возбуждении дела.Сегодня в 12:58
AliExpress обещает ускориться
В преддверии Нового года.Сегодня в 12:44
Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский суд
Из-за "Дублера".Сегодня в 12:27
Ямалец до смерти избил друга в подъезде
И сдался полиции.Сегодня в 12:09
Экс-директор тагильского МУПа попал под "уголовку"
За присвоение средств предприятия.Сегодня в 12:06
Ученые научились управлять сексуальным влечением
И "исправлять" геев.Сегодня в 11:58
В Питере активисты пытались разбудить Ильича
Но оказались в отделе полиции.Сегодня в 11:54
Свердловское правительство разрешит по-новому тратить маткапитал
В деревнях и селах.Сегодня в 11:41
Нижневартовск накрыла волна массовых эвакуаций
Из ТЦ, школ и детсадов.
Главные новости
- Сегодня в 13:37Сургут эвакуируют вслед за Нижневартовском
- Сегодня в 13:00Семьи погибших в крушении Ту-154 вблизи Сочи будут вычислять виновных через суд
- Сегодня в 11:54Свердловское правительство разрешит по-новому тратить маткапитал
- Сегодня в 09:27На Средний Урал идут заморозки до -13
- Сегодня в 08:57В Свердловской области продолжается расследование резни в Кедровке
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".