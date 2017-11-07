Первым среди металлургов.

ММК первым в металлургической отрасли прошел групповой аудит систем менеджмента качества (СМК). В сентябре комиссия международной сертифицирующей организации TUV NORD CERT работала в структурных подразделениях комбината и основных обществах Группы ММК.

Эксперты проверили функционирование СМК в компаниях, производящих разного рода сопутствующую продукцию: калибровочную и метизную, цемент и ожелезненный доломит, огнеупоры, металлический лом, запчастей и сменное оборудование, шлакообразующие смеси и прокатные валки. В частности, аудит прошел в ООО "Объединенная сервисная компания", ООО "Огнеупор", ООО "Строительный комплекс", ООО "Механоремонтный комплекс", ООО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", ООО "Шлаксервис", ООО "Ремпуть", ООО "ММК-Информсервис", АО "Профит" и ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков". Чуть ранее он затронул ОАО "ММК-Метиз".

В целом групповая сертификация охватила 12 организаций Группы ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината. Примерно в половине было отслежено и соответствие системы экологического менеджмента стандарту ISO 14001, а также системы управления промышленной безопасностью и охраной труда – стандарту OHSAS 18001.

Кроме того, ПАО "ММК" и "ММК-Метиз" были сертифицированы на соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO/TS 16949, разработанного для предприятий автопрома и их поставщиков.

"Ремпуть" принимал аудиторов впервые, но продемонстрировал высокий уровень функционирования всех процессов СМК.

По результатам проверки сертификаты соответствия будут получены как на всю Группу организаций Магнитогорского металлургического комбината, так и на отдельные предприятия.

Столь масштабная кампания стала возможна благодаря длительной подготовительной работе, проведенной специалистами группы по системе качества комбината. Решение о централизации функций управления СМК в 2015 году принял генеральный директор ММК Павел Шиляев. Было разработано около 10 новых нормативных документов, устанавливающих единые требования к системе менеджмента качества в Группе. С 2016 года проводились внутренние аудиты "дочек", а весь функционал был централизован в группе по системе качества ПАО "ММК".

Централизованное управление СМК позволяет формировать единые требования к основным процессам, обеспечивает их мониторинг, снижает объем регламентирующих документов и уменьшает затраты на сертификацию.