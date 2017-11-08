ММК переводит БелАЗы на газ07 ноября в 15:04
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Заботясь об окружающей среде.
ООО "Автотранспортное управление" (входит в Группу ММК) проводит тестовые испытания по переводу БелАЗов на газодизельное топливо. Это совершенно новая для России технология.
Начавшийся в 2016 году эксперимент дал хорошие результаты, в будущем замещение дизеля голубым топливом может достичь 40 и более процентов. Самым важным итогом новаций станет снижение негативного воздействия на окружающую среду и, конечно же, экономический эффект, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.
По итогам тестовых испытаний заключено долгосрочное соглашение между ПАО "ММК", ПАО "НОВАТЭК", ООО "Гиг Инжиниринг" и ООО "Автотранспортное управление" на разработку оборудования и согласование в различных технических инстанциях эксплуатации машин на газодизельном топливе.
"На сегодня пробный автомобиль БелАЗ переоборудован, проводятся согласования по заправочной станции и обучение персонала работе с газовым оборудованием", - отмечает и.о. директора ООО "Автотранспортное управление" Александр Крупнов.
По его словам, "газовую" тему на предприятии начали разрабатывать около полутора лет назад. Сначала на газ перевели легковушки, работающие на междугородних перевозках. Затем закупили новые "Газели" оснащенные газовым оборудованием.
БелАЗы планируется заправлять сжиженным метаном и дизелем. В зависимости от количества оборотов двигателя будет происходить пропорциональное замещение одного вида топлива другим. Режимы работы отследит электроника, выбирая более оптимальные для определенных условий.
Стоит отметить, что проект ММК созвучен инициативам президента РФ Владимира Путина, неоднократно подчеркивающего необходимость перехода на безвредные и экономически выгодные технологии на транспорте, замену традиционных видов топлива на экологически чистые.
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