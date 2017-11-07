×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


AliExpress обещает ускоритьсяСегодня в 12:58

  • Текст

В преддверии Нового года.

С 11 ноября 2017 года компания AliExpress намерена в 4,5 раза ускорить доставку товаров в Россию. Минимальный срок ожидания сократится с 45 до 10 дней, передает "Уралинформбюро".

"Экспресс"-сервис обеспечит собственная логистическая компания Cainiao, которая, как и AliExpress, входит в группу Alibaba. Уже заключены партнерства с крупнейшими перевозчиками грузов, в том числе с "Почтой России" и российской авиакомпанией AirBridgeCargo. Также планируется расширить пул чартерных партнеров, пишет "Коммерсант".

Для ускорения доставки собирать все посылки будут на складах AliExpress в Китае, эта же компания будет и отправлять заказы вместо продавцов. Такое решение было принято после успешного запуска в России "централизованного" пилотного проекта Tmall - торговой площадки AliExpress, начавшей работать в РФ в сентябре.

Перевозка будет осуществляться на Ту-204-100С "Почты России". В преддверии высокого сезона - ноябрьских и декабрьских масштабных распродаж - количество рейсов заметно увеличено.

На сегодня AliExpress стремится полностью контролировать процесс доставки товаров - от отправки до получения адресатом.

Для конечного потребителя подобное нововведение может обернуться существенным удорожанием "копеечных" товаров.

Стоит отметить, что несколько маркетплейсов, в частности eBay, уже используют агрегацию товаров в стране-отправителе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×