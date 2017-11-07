В преддверии Нового года.

С 11 ноября 2017 года компания AliExpress намерена в 4,5 раза ускорить доставку товаров в Россию. Минимальный срок ожидания сократится с 45 до 10 дней, передает "Уралинформбюро".

"Экспресс"-сервис обеспечит собственная логистическая компания Cainiao, которая, как и AliExpress, входит в группу Alibaba. Уже заключены партнерства с крупнейшими перевозчиками грузов, в том числе с "Почтой России" и российской авиакомпанией AirBridgeCargo. Также планируется расширить пул чартерных партнеров, пишет "Коммерсант".

Для ускорения доставки собирать все посылки будут на складах AliExpress в Китае, эта же компания будет и отправлять заказы вместо продавцов. Такое решение было принято после успешного запуска в России "централизованного" пилотного проекта Tmall - торговой площадки AliExpress, начавшей работать в РФ в сентябре.

Перевозка будет осуществляться на Ту-204-100С "Почты России". В преддверии высокого сезона - ноябрьских и декабрьских масштабных распродаж - количество рейсов заметно увеличено.

На сегодня AliExpress стремится полностью контролировать процесс доставки товаров - от отправки до получения адресатом.

Для конечного потребителя подобное нововведение может обернуться существенным удорожанием "копеечных" товаров.

Стоит отметить, что несколько маркетплейсов, в частности eBay, уже используют агрегацию товаров в стране-отправителе.