Ее не купили даже за полцены.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) опять не сумело продать заброшенную больницу "Скорой помощи" в Зеленой Роще, сообщает региональный Фонд имущества.

Как ранее писало "Уралинформбюро", руины больницы, построенной в 30-х годах прошлого века, в октябре 2017 года были выставлены на торги по цене 229,8 миллиона рублей. Это почти в два раза ниже стартовой цены, предложенной МУГИСО на первых торгах по объекту в декабре 2016 года.

В роли организатора выступило ГКУ "СИНПО", специализирующееся на содержании и использовании нежилых помещений, принадлежащих области. 3 ноября должен был завершиться прием заявок. Однако 7 ноября на сайте torgi.gov.ru появилась информация, что аукцион отменяется: на него никто не заявился.

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