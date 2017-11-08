От СТК.

Арбитражный суд Свердловской области оставил Нижнюю Туру без компенсации за эксплуатацию сетей. В удовлетворении исковых требований горадминистрации к ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" (СТК) было отказано, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Как следует из материалов дела, администрация Нижнетуринского ГО потребовала от СТК, на правах аренды эксплуатировавшей сети до 2014 года, возмещения убытков в виде стоимости работ по восстановлению имущества. Сумма иска – почти миллиард рублей.

Позднее глава округа пытался отозвать иск как необоснованный, однако суд все же принял его к рассмотрению. "В заявлении истца не нашлось подтверждения заявленным требованиям: доказательств, обосновывающих нанесение и сумму заявленного ущерба, свидетельств ненадлежащего выполнения СТК своих обязанностей в период эксплуатации имущества в рамках договора аренды", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что сети были переданы СТК в уже изношенном состоянии. На момент передачи их износ оценивался в среднем в 69%. Более того, третья часть имущества, переданного в 2004 году, составляла нулевую балансовую стоимость, а остальная была близка к 80% износу.