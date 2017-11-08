Через три года.

Долевому строительству в России осталось жить всего три года, после чего ему на смену должно прийти банковское кредитование жилищного строительства. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин.

Глава государства потребовал совместно с Банком России и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан. По мнению Путина, такой переход станет возможным после 1 июля 2018 года, когда вступят в силу новые, более жесткие, требования в отношении застройщиков, желающих возводить "долевое" жилье.

Следует отметить, что по мнению экспертов "Уралинформбюро", полностью и сразу запретить долевое строительство в России невозможно. По данным Минстроя РФ, сейчас в регионах РФ через договоры долевого участия продается более 80% жилья.

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