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Российских автовладельцев внесут в единую базуСегодня в 08:56

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По инициативе страховщиков.

Минфин РФ выступил за создание единой базы страхования автовладельцев. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон "Об организации страхового дела".

По данным "Коммерсанта", базы будут использоваться для борьбы с мошенниками и определения цены полисов. Согласно законопроекту, единая база будет состоять из договоров каско и страхования ответственности автовладельца.

Отмечается, что порядок создания, наполнения, а также эксплуатации такой базы будет устанавливать Центробанк. Страховщики в обязательном порядке будут загружать туда информацию. Для передачи информации в базу не потребуется согласия субъекта на обработку его персональных данных. Бесплатный доступ к данным об автовладельцах получат суды, правоохранительные органы и сам регулятор. Держателем данного перечня будет являться Российский союз автостраховщиков (РСА), передает "Уралинформбюро".

По словам президента РСА Игоря Юргенса, со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию.

Между тем, на пути создания новой базы союза автостраховщиков есть ряд сложностей. На банковском рынке в отличие от страхового, нет обязательных продуктов. Потому остается непонятным как будут решаться вопросы заградительных тарифов, установленных с помощью единой базы для неугодных страховщику клиентов при покупке ОСАГО.

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