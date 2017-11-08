Садоводы ищут защиты у Путина.

Рядом с Шарташским лесопарком началось строительство жилого комплекса общей площадью 120 тысяч квадратных метров. Как ранее сообщало "Уралинфомбюро", это проект компании "АктивСтройГрупп", против которого в январе 2017 года выступили жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ.

Согласно проектной документации, размещенной на сайте Минстроя Свердловской области, строительство ЖК "Каменные палатки" будет вестись в два этапа. На первом возведут четыре секции многосекционного жилого дома переменной этажности со встроено-пристроенными помещениями магазинов и выставочных залов, а также надземную автостоянку.

На втором этапе застройщик планирует построить три секции жилого дома, еще одну автостоянку и детский сад на 40 мест. Первая очередь будет сдана во II квартале 2019 года, а полностью реализовать проект обещают к 2025 году.



Примерно так будет выглядеть первая очередь "Каменных палаток".

Следует напомнить, что в январе этого года проект "АктивСтройГрупп" (компании аффилированной с Обществом "Малышева, 73", владельцем ТРЦ "Гринвич" и ТРЦ "Пассаж") был разгромлен жителями ЖБИ в ходе публичных слушаний.

Горожан напугала и масштабность стройки, затеянной Игорем Заводовским и Константином Погребинским, и перспектива сноса расположенных по соседству садоводческих товариществ "Энергетик", "Карасики" и сада имени Мичурина.

Участники слушаний предрекли транспортный коллапс на ЖБИ, который неизбежно вызовет появление в микрорайоне нового жилого комплекса. По их мнению, увеличение машинопотока на 3 000 автомобилей (именно столько должны вместить предусмотренные в проекте паркинги) превратит улицу Высоцкого в одну сплошную пробку.

Минстрой уступил нажиму горожан: проект был отправлен на доработку. Его новую редакцию ведомство утвердило в марте, причем не прибегая к процедуре публичных слушаний. В "версии 2.0" территория застройки сократилась на две трети.

Согласно документу, теперь в зону застройки попадает участок в квадрате, ограниченном улицей Высоцкого, Шарташским лесопарком, бывшими землями садоводческого товарищества "Энергетик" и площадкой автоцентра Renault.

Стройка уже началась. Корреспондент "Уралинформбюро" в минувшие выходные побывал на улице Высоцкого, где уткнулся в строительный забор, за которым работает техника.



Стройка уже началась: тяжелая техника работает на котловане под фундамент будущей высотки.

Как явствует из аншлага, размещенного над воротами, разрешение на строительство "АктивСтройГрупп" получила 30 июня 2017 года. Это подтверждается данными реестра разрешений на сайте областного Минстроя.

Пока стройплощадка относительно невелика: она легко умещается между улицей Высоцкого, автосалоном Renault, автозаправкой "Газпрома" и пешеходной тропинкой, отделяющей стройку от домиков СНТ "Энергетик".

В проекте, утвержденном Минстроем, значится куда более серьезная территория застройки. В частности, один из паркингов на плане "заползает" на площадку между северо-западной окраиной СНТ имени Мичурина и еще одной АЗС, принадлежащей "Газпрому".

Местные садоводы опасаются, что рано или поздно бульдозеры дойдут и до их участков. Официальных заявлений пока нет. Более того, застройщик после январских публичных слушаний ни разу не встретился с садоводами, заявил в беседе с "Уралинформбюро" председатель СНТ имени Мичурина Вячеслав Шубин.



Местные садоводы опасаются, что рано или поздно бульдозеры доберутся и до их домиков .

"На слушаниях мы выступили не только за сохранение наших садов, но и против застройки рядом с Шарташским лесопарком, фактически в рекреационной зоне, — сообщил он. — Здесь ранее планировалось строительство спортобъектов. Но чиновники пошли на поводу у инвесторов".

По словам собеседника агентства, скупка участков у садоводов для последующего строительства идет на этой площадке уже давно, как минимум на протяжении 10-12 лет. "Были поджоги, был прессинг, — сообщил он. — Мы обращались в прокуратуру, в мэрию, к губернатору. Прокуратура отвечает, что все законно: мол, сначала застройщик оформил договор аренды участка, потом выкупил его. Теперь мы написали Президенту и ждем от него ответа".

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