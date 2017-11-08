РМК стала партнером "ЭКОТЕХ’17"Сегодня в 11:30
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Холдингу есть чем поделиться.
12-14 декабря в Москве пройдет Международная выставка-форум "ЭКОТЕХ’17". Одним из ее партнеров стал холдинг РМК - крупнейший среди производителей меди в России.
Русская медная компания входит в число лидеров отрасли в области рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. Она использует наилучшие с точки зрения технологии и экологической безопасности решения в области добычи и обогащения медной руды, а также производства рафинированной меди. Группа РМК активно участвует в социально-экономическом развитии территорий присутствия предприятий в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также Казахстане.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, за последние пять лет более 8 миллиардов рублей было направлено на природоохранные мероприятия. В результате выбросы в атмосферу сократились почти на 50%, а сбросы в водоемы – на 30%.
В рейтинге экологической ответственности горнодобывающих компаний России, составленном Всемирным фондом дикой природы по итогам 2016 года, РМК заняла шестое место среди 33 организаций по уровню наименьшего воздействия на окружающую среду и четырнадцатое - по степени экологической ответственности.
РМК выпускает медный и цинковый концентрат, медные катоды и катанку, аффинированное золото и серебро. На сегодня на 13 предприятиях холдинга заняты порядка 8 500 сотрудников. За 2004-2016 годы компания инвестировала 80 миллиардов рублей в развитие добычи и производства меди в РФ и порядка 756 миллионов долларов - в освоение месторождений в Казахстане.
Впервые международная выставка-форум "ЭКОТЕХ" прошла в 2016 году. Свои инновационные экологические разработки на ней представили 354 экспонента, в том числе 19 иностранных. В рамках деловой программы состоялось более 80 мероприятий с участием 2827 специалистов из разных стран мира. Выставка-форум проводится под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
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