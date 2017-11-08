Для бизнеса созданы комфортные условия.

"Тюменьагро" ведет подготовку к строительству третьей очереди тепличного комплекса в Тюменском районе. Инвестиции в проект, который обеспечит 300 новых рабочих мест, превысят 3 миллиарда рублей.

Прорабатывается комплекс вопросов по предоставлению участка в деревне Нариманово, подключению к инженерным сетям и господдержке. Мощность комплекса составит 12 тысяч тонн овощей и зелени в год.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба губернатора Тюменской области, первая очередь тепличного хозяйства "Тюменьагро" была введена в эксплуатацию в 2016 году. В марте 2017 года запустили вторую очередь. Общий объем инвестиций составил 3,6 миллиарда рублей, было создано 330 рабочих мест.

Региональное правительство оказало инвестпроекту комплексную господдержку. Компании субсидировали часть затрат на строительство, а также помогли пройти различные разрешительные процедуры. На всех этапах реализации проекта сотрудники правительства Тюменской области и администрации Тюменского района содействовали инвестору в части быстрого и комфортного разрешения вопросов по предоставлению и оформлению земли, получению техусловий и разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию.

Все это сподвигло инвестора на возведение третьей очереди тепличного комплекса.

"Обеспечение продовольственной безопасности - важная задача, поставленная президентом страны. Поэтому проекты в сфере АПК находятся на особом контроле. Инвестор готов возвести третью очередь комбината. Мы поддерживаем это решение, окажем необходимое содействие. Убежден, совместными усилиями проект будет успешно реализован", - заверил губернатор Владимир Якушев.

Стоит отметить, что с начала 2017 года в Тюменской области было реализовано 12 крупных инвестиционных проектов.