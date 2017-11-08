Антипинский НПЗ назвали одним из лучших проектов в нефтепереработкеСегодня в 16:57
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В 2017 году.
Антипинский НПЗ стал лауреатом премии "Проектное управление в даунстрим". Основное производственное предприятие New Stream Group заняло второе место в номинации "Лучший проект в нефтепереработке 2017", присуждаемой экспертами международной компании Global Business Club. Церемония награждения прошла в Вене - в рамках международной конференции "Проектное управление в даунстрим в СНГ и Восточной Европе".
"Антипинский НПЗ, уже достигший рекордной для отечественной отрасли глубины переработки - 98%, продолжает уверенно развиваться, - отметил получивший награду главный инженер предприятия Сергей Мурзин. - На данный момент на заводе завершается строительство установки производства высокооктановых бензинов, запуск которой позволит расширить номенклатуру выпускаемых продуктов. Мы рады тому, что успехи Антипинского НПЗ признаются, в том числе, международным сообществом, и намерены и дальше следовать мировым стандартам качества".
Успехи в развитии Группы компаний "Новый Поток" неоднократно отмечались авторитетными рейтинговыми агентствами и отраслевыми издательствами. Так, в 2107 году Антипинский НПЗ стал победителем в номинации "Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность" в рамках ежегодного конкурса "Лидер промышленности РФ". Кроме того, в сентябре текущего года результаты New Stream Group были отмечены премией "Технологическое лидерство" рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также морскую перевалку нефтепродуктов, инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в холдинг входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достиает рекордных для России 98%, что позволило заводу полностью отказаться от производства мазута. Антипинский НПЗ подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5.
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