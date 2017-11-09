Дизайнеры обогнали время.

Идея серийного производства трамваев R1 производства АО "Уралтрансмаш" (входит в НПК "Уралвагонзавод") потерпела фиаско. Директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко заявил, что "iPhone на колесах" не поедет по дорогам российских городов.

Новый трамвай R1 был презентован в июле 2014 года на выставке "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге. Планировалось, что осенью 2015 года начнутся испытания серийного образца, а в 2016-м модель запустят в производство. Предполагалось, что успех трамваю гарантирует соотношение высокого качества и невысокой цены. Но уже весной 2016-го стало понятно, что дальше макета "эрка" не пойдет. И вот, наконец, об этом объявили публично, передает "Уралинформбюро".

"Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Также получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, "хайп". Но он не вышел и не выйдет на рынок", - цитирует Бровко ТАСС.

Он объяснил это тем, что, во-первых, для дизайнерского трамвая нет ходовой части и, во-вторых, он оказался слабо пригоден для ремонта: "Если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать".

Тем не менее, подчеркнул Бровко, многие идеи, появившиеся при разработке R1, могут быть использованы в новом проекте "Уралвагонзавода", который будет презентован в конце этого года или в начале 2018-го.

Стоит напомнить, что трамвай R1 стал первым российским общественным транспортом, получившим престижную мировую награду в области дизайна RedDot в номинации Design Concept. Разработчики "iPhone на рельсах" обошли более 4 000 различных специалистов, в том числе из Apple, Mercedes, Audi.

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