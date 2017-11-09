Цены на соль вырастут под Новый годСегодня в 11:57
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Из-за нехватки вагонов.
В преддверии Нового года в России на 10% может подорожать соль. Такие прогнозы делают поставщики, пеняя на дефицит вагонов для перевозки продукции и вызванное этим сокращение отгрузок, передает "Уралинформбюро".
Если ситуация не изменится, россиянам грозит не только подорожание соли, но и ее нехватка на полках магазинов.
"Сегодня производители испытывают дефицит вагонов для перевозки соли. Проблемы с подачей составов и ростом ставок перевозчиков возникли в конце 2016 года. Особенно критическая ситуация сложилась на рынке технической соли, на сегодняшний день только по нашей компании объем оплаченных, но не отгруженных вагонов составляет более 4 тысяч штук", - цитируют "Известия" коммерческого директора "Руссоли" Алексея Булычева. Аналогичные проблемы наблюдаются и на рынке пищевой соли, отметил он.
В РЖД изданию сообщили, что предпринимают все меры для вывоза всего намеченного к отправке груза, и подчеркнули, что речь идет в первую очередь о технической соли.
Тем временем Росстат отчитывается о снижении на 10% продаж и товарных запасов пищевой соли. Однако и ритейлеры, и рядовые покупатели пока не жалуются на опустевшие прилавки с "Экстрой".
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