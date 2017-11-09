Повышения квалификации.

В Центре подготовки персонала (ЦПП) филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала начато обучение по новой образовательной программе. Она разработана для повышения квалификации электротехнического персонала по техобслуживанию и ремонту (ТОиР) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Лекции мастерам ТОиР воздушных линий электропередачи, инженерам и специалистам по аварийно-восстановительным работам (АВР) и ТОиР ВОЛС, а также работникам подразделений информационных систем и систем связи читают опытные преподаватели. Полученные знания подкрепляются практическими занятиями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Слушатели изучают конструкцию и монтаж ВОЛС, знакомятся с современным оборудованием, специнструментом и различными материалами для работ на ВОЛС. Также отрабатываются навыки монтажа различных оптических муфт, оконечных устройств кабелей и оптического кросса, а также проведения необходимого комплекса измерений.

В отдельных блоках уделено внимание пожарной безопасности, охране и безопасности труда при работах на ВОЛС.

"МЭС Урала были инициаторами и основными разработчиками данной программы повышения квалификации специалистов по ТОиР ВОЛС, которая в настоящее время согласована и утверждена исполнительным аппаратом ПАО "ФСК ЕЭС". И уже 3 ноября в ЦПП МЭС Урала завершилось обучение первой группы слушателей по данной образовательной программе, всего в обучении приняли участие 18 работников", - рассказал руководитель Центра подготовки персонала Дмитрий Трухин.

Качественным подтверждением усвоения программы стала итоговая аттестация - тест все 18 учащихся сдали на "хорошо" и "отлично".

"Учитывая востребованность подготовки персонала по ТОиР ВОЛС в ФСК ЕЭС на Урале, в 2018 году мы планируем продолжить обучение по данной образовательной программе повышения квалификации", – поделился планами Д.Трухин.