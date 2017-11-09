РМК приняла участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаСегодня в 12:59
- Текст
С презентацией бизнес-стандарта "Умная медь".
Русская медная компания представила стандарт "Умная медь" на Российско-Казахстанском деловом совете. Его заседание прошло 9 ноября в Челябинске в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и было посвящено роли бизнеса в развитии человеческого капитала.
Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова презентовала собравшимся бизнес-стандарт "Умная медь" в контексте развития кадрового потенциала, реализации эффективной внутренней социальной политики и формирования кадрового резерва.
Группа "Русская медная компания" управляет 13 предприятиями в четырех регионах России, а также в Республике Казахстан. На производствах РМК занято порядка 8 500 сотрудников. При этом почти 85% работников – жители территорий присутствия. Кадровая политика компании направлена на обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, безопасных и комфортных условий работы, создание эффективной и долгосрочной системы мотивации сотрудников. Работники предприятий РМК участвуют в конкурсах профессионального мастерства, имеют возможность повысить квалификацию, получить дополнительную специальность прямо на производстве.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, сотрудничество с ведущими профильными вузами и техникумами позволяет Русской медной компании формировать кадровый резерв не только для себя, но и для металлургической и горнодобывающей отраслей в целом. Студенты получают именные стипендии от РМК, проходят практику на предприятиях Группы и осваивают самые передовые технологии от мировых лидеров.
Работники РМК имеют возможность оздоравливаться в санаториях-профилакториях (большую часть стоимости путевки оплачивает предприятие), заниматься спортом, вместе с членами семей участвовать в ежегодной масштабной корпоративной спартакиаде "Кубок РМК". Внутренняя социальная политика компании направлена не только на сотрудников, но и на членов их семей, а также ветеранов предприятий.
Особое внимание в РМК уделяют повышению качества жизни и развитию инфраструктуры территорий присутствия. На ремонт, реконструкцию и строительство социальных и других общественно значимых объектов в городах и поселках России и Казахстана за 2014-2016 годы холдинг направил порядка 1,164 миллиарда рублей.
"Для РМК решение задачи развития человеческого капитала – это не только современные компетенции и профессионализм сотрудников. Мы стремимся создавать для персонала, членов семей работников и жителей территорий присутствия целый комплекс условий, которые позволяют успешно трудиться и жить в благоприятной среде", - подчеркнула вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
Стоит отметить, что бизнес-стандарт "Умная медь" подразумевает использование современных технологий, соблюдение интересов территорий присутствия и ответственное отношение к окружающей среде. Ответственная кадровая и социальная политика являются одним из ключевых условий его соблюдения.
Российско-Казахстанский деловой совет создан для развития межрегионального сотрудничества государств в торгово-экономической, кредитно-финансовой, научно-технической, энергетической, транспортной, агропромышленной и других областях.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:06
Из психбольницы Нижневартовска сбежала едва не убившая мать женщина
Она может находиться в Сургуте.Сегодня в 12:59
РМК приняла участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
С презентацией бизнес-стандарта "Умная медь".Сегодня в 12:58
Куйвашев представит Свердловскую область на российско-казахстанском форуме
В Челябинске.Сегодня в 12:54
Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томограф
Стоимостью 24 миллиона.Сегодня в 12:39
Ледниковый период в центре Екатеринбурга: дома стоят без тепла и ГВС
Из-за ремонтных работ.Сегодня в 12:10
Центр подготовки персонала МЭС Урала внедрил новую программу
Повышения квалификации.Сегодня в 12:02
Минсоцполитики не пошло на мировую с отрезавшей грудь екатеринбурженкой
Судьбу отнятых детей решит облсуд.Сегодня в 11:59
Составлен рейтинг самых популярных сексуальных фантазий
У мужчин и женщин они совпадают.Сегодня в 11:58
В Югре подросток на снегоходе сбил женщину с ребенком
Пешеходы получили травмы.Сегодня в 11:57
Цены на соль вырастут под Новый год
Из-за нехватки вагонов.Сегодня в 11:52
Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министров
В списке 38 человек.Сегодня в 11:46
Следователи не добились ареста поджигателя памятника Ельцину
Но "Щуку держат в полиции".Сегодня в 11:24
В Нижневартовске пенсионер погиб под колесами УАЗа
Его сбили на "зебре".Сегодня в 11:23
Свердловский бюджет "съедят" дети из многодетных семей
На завтрак или обед.Сегодня в 11:20
Жители уральского села пожаловались на разбитую дорогу президенту
К ремонту подключились областные власти.
Главные новости
- Сегодня в 12:54Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томограф
- Сегодня в 11:52Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министров
- Сегодня в 11:20Жители уральского села пожаловались на разбитую дорогу президенту
- Сегодня в 10:36Одного хайпа мало: Ростех объяснил отказ от запуска "iPhone на рельсах" в серию
- Сегодня в 09:48Россиян пересчитают по осени 2020 года
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".