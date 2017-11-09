С презентацией бизнес-стандарта "Умная медь".

Русская медная компания представила стандарт "Умная медь" на Российско-Казахстанском деловом совете. Его заседание прошло 9 ноября в Челябинске в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и было посвящено роли бизнеса в развитии человеческого капитала.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова презентовала собравшимся бизнес-стандарт "Умная медь" в контексте развития кадрового потенциала, реализации эффективной внутренней социальной политики и формирования кадрового резерва.

Группа "Русская медная компания" управляет 13 предприятиями в четырех регионах России, а также в Республике Казахстан. На производствах РМК занято порядка 8 500 сотрудников. При этом почти 85% работников – жители территорий присутствия. Кадровая политика компании направлена на обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, безопасных и комфортных условий работы, создание эффективной и долгосрочной системы мотивации сотрудников. Работники предприятий РМК участвуют в конкурсах профессионального мастерства, имеют возможность повысить квалификацию, получить дополнительную специальность прямо на производстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, сотрудничество с ведущими профильными вузами и техникумами позволяет Русской медной компании формировать кадровый резерв не только для себя, но и для металлургической и горнодобывающей отраслей в целом. Студенты получают именные стипендии от РМК, проходят практику на предприятиях Группы и осваивают самые передовые технологии от мировых лидеров.

Работники РМК имеют возможность оздоравливаться в санаториях-профилакториях (большую часть стоимости путевки оплачивает предприятие), заниматься спортом, вместе с членами семей участвовать в ежегодной масштабной корпоративной спартакиаде "Кубок РМК". Внутренняя социальная политика компании направлена не только на сотрудников, но и на членов их семей, а также ветеранов предприятий.

Особое внимание в РМК уделяют повышению качества жизни и развитию инфраструктуры территорий присутствия. На ремонт, реконструкцию и строительство социальных и других общественно значимых объектов в городах и поселках России и Казахстана за 2014-2016 годы холдинг направил порядка 1,164 миллиарда рублей.

"Для РМК решение задачи развития человеческого капитала – это не только современные компетенции и профессионализм сотрудников. Мы стремимся создавать для персонала, членов семей работников и жителей территорий присутствия целый комплекс условий, которые позволяют успешно трудиться и жить в благоприятной среде", - подчеркнула вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Стоит отметить, что бизнес-стандарт "Умная медь" подразумевает использование современных технологий, соблюдение интересов территорий присутствия и ответственное отношение к окружающей среде. Ответственная кадровая и социальная политика являются одним из ключевых условий его соблюдения.

Российско-Казахстанский деловой совет создан для развития межрегионального сотрудничества государств в торгово-экономической, кредитно-финансовой, научно-технической, энергетической, транспортной, агропромышленной и других областях.