К Новому году.

В цехе №54 ВСМПО начался монтаж фрезерного станка итальянской фирмы Jobs. Для сборки узлов агрегатов и их запуска в Верхнюю Салду приехали специалисты компании-производителя.

Итальянцев впечатлил перепад температур. "В Италии сейчас плюс 24! Но мы уже акклиматизировались и познакомились с рабочими из цеха №50, с которыми монтируем станок. Трудностей перевода у нас практически нет, работаем слаженно", - поделился Пьератонио Гинассио.

Одной из самых сложных задач для монтажников стала установка основной части станка, весящей 25 тонн. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", для этой операции пришлось зафрахтовать у "ВСМПО-Автотранс" - дочернего предприятия - автомобильный кран, который переместил крупногабаритную деталь точно в требуемое место фрезерного агрегата.

"Новый станок с числовым программным управлением будет задействован в обработке крупногабаритных деталей авиационного назначения - рам и кантилеверов. Его конструктивные особенности в том, что траверса машины передвигается по двум винтам одновременно и станок имеет мощный шпиндельный узел, это позволит ускорить процесс обработки деталей", - пояснил начальник цеха №54 ВСМПО Сергей Таланцев.

Еще один фрезерный станок Jobs находится на пути в Верхнюю Салду. Завершить шеф-монтаж обоих агрегатов итальянцы планируют к концу декабря.