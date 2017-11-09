Итальянцы смонтируют два новых "фрезера" на ВСМПОСегодня в 13:27
- Текст
К Новому году.
В цехе №54 ВСМПО начался монтаж фрезерного станка итальянской фирмы Jobs. Для сборки узлов агрегатов и их запуска в Верхнюю Салду приехали специалисты компании-производителя.
Итальянцев впечатлил перепад температур. "В Италии сейчас плюс 24! Но мы уже акклиматизировались и познакомились с рабочими из цеха №50, с которыми монтируем станок. Трудностей перевода у нас практически нет, работаем слаженно", - поделился Пьератонио Гинассио.
Одной из самых сложных задач для монтажников стала установка основной части станка, весящей 25 тонн. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", для этой операции пришлось зафрахтовать у "ВСМПО-Автотранс" - дочернего предприятия - автомобильный кран, который переместил крупногабаритную деталь точно в требуемое место фрезерного агрегата.
"Новый станок с числовым программным управлением будет задействован в обработке крупногабаритных деталей авиационного назначения - рам и кантилеверов. Его конструктивные особенности в том, что траверса машины передвигается по двум винтам одновременно и станок имеет мощный шпиндельный узел, это позволит ускорить процесс обработки деталей", - пояснил начальник цеха №54 ВСМПО Сергей Таланцев.
Еще один фрезерный станок Jobs находится на пути в Верхнюю Салду. Завершить шеф-монтаж обоих агрегатов итальянцы планируют к концу декабря.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:53
В Перми эвакуировали 7 торговых центров
Причины не называют.Сегодня в 18:50
Мэрия Екатеринбурга "отвоевала" землю для школы-гиганта
Кто ее построит, решит тендер.Сегодня в 18:43
В центре Ижевска в жилом доме прогремел взрыв
Спасатели ищут под завалами людей.Сегодня в 18:42
Свердловские сыщики проведут свою проверку обстоятельств ДТП в Ярославской области
Под прицелом - должностные лица.Сегодня в 18:35
МОК отобрал у России еще две медали Сочи-2014
И пожизненно дисквалифицировал четырех лыжников.Сегодня в 18:23
Трупы двух соликамских студентов нашли в заведенной машине
Они задохнулись.Сегодня в 18:12
Собчак ищет для свердловского штаба "самого классного" руководителя
И кабинет для него.Сегодня в 18:01
Дыры в свердловских трубах "заткнут" концессией
Теперь вода подорожает?Сегодня в 17:53
Зауралье отгородилось от челябинских свиней
Больных африканской чумой.Сегодня в 17:44
Экс-спикер думы Путинграда отказался от кресла мэра Горноуральского ГО
Маслов нашел другую работу.Сегодня в 17:33
Откусивший знакомой уши и нос курганец объявлен в розыск
Он сбежал из города.Сегодня в 16:59
Алтаец сел на 15 лет за убийство тюменки ради медалей
Женщине было 90 лет.Сегодня в 16:58
Похоронщиков-частников выгонят с рынка
По "завету" Путина.Сегодня в 16:53
В Челябинске воспитатель детсада "отработает" издевки над малышами
Ей запретили работать с детьми.Сегодня в 16:51
Свердловские коммунальщики отправили на свалку 1002 лифта
И заменили их новыми.
Главные новости
- Сегодня в 18:43В центре Ижевска в жилом доме прогремел взрыв
- Сегодня в 18:12Собчак ищет для свердловского штаба "самого классного" руководителя
- Сегодня в 18:01Дыры в свердловских трубах "заткнут" концессией
- Сегодня в 16:17Новая выставка вооружений "бабахнет" под Нижним Тагилом на пару с ЧМ-2018
- Сегодня в 15:37Слухи о терроризирующих Екатеринбург педофилах оказались реальностью
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".