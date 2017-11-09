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Дыры в свердловских трубах "заткнут" концессиейСегодня в 18:01

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Теперь вода подорожает?

Для модернизации систем водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах Свердловской области будут активно привлекаться частные инвестиции, в том числе и через реализацию концессионных соглашений. Об этом 9 ноября на первом международном научно-практическом форуме "Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в ХХI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления" заявил замминистра областного ЖКХ и энергетики Андрей Кислицын, сообщает "Уралинформбюро".

По словам чиновника, сегодня в системе водоснабжения региона работает 133 ресурсоснабжающих организации и 78 сооружений водоподготовки. При этом отмечен высокий уровень аварийности на сетях. Из-за постоянных утечек до конечного потребителя не доходит 24% водных ресурсов (117 миллионов кубометров воды в год). Наибольшее количество утечек зафиксировано в Кушве, Волчанске и Кировграде.

Замминистра напомнил коллегам, что еще в 2012 году аналогичная ситуация наблюдалась на сетях теплоснабжения: в одном только Горнозаводском округе потери теплоэнергии из-за критического износа котельных достигали 78-80%. Для исправления ситуации областные власти разработали и реализовали в 10 наиболее проблемных муниципалитетах пилотные проекты, целью которых был анализ эффективности использования топлива и комплексная перестройка систем теплоснабжения.

В итоге расходы топлива в системах централизованного теплоснабжения Горнозаводского округа снизились до показателя 60-72%. "Но это стоило серьезных денег", — добавил Кислицын. Поэтому при аналогичной модернизации сетей водоснабжения и водоотведения, по мнению чиновника, следует сделать упор на сдачу этих сетей в концессию. По логике сторонников этой идеи, частник вкладывает в модернизацию свои деньги, поэтому кровно заинтересован в повышении энергоэффективности и качества работы "подшефных" сетей.

Стоит отметить, что первое концессионное соглашение было заключено в Свердловской области в 2005 году. За прошедшее десятилетие количество концессий в сфере ЖКХ выросло до 32, а объем вложенных в эти проекты инвестиций составил 5,6 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда — частные средства.

Впрочем, известно, что сдача коммунальных объектов в концессию может привести к росту стоимости услуг. Повышение областные власти намерены минимизировать за счет выделения муниципалитетам бюджетных субсидий. "Мы предполагаем, что в 2018 году не менее 10 муниципалитетов области станут получателями данной субсидии", — заверил замминистра энергетики и ЖКХ.

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