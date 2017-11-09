Модернизировав девять линий.

В 2017 году в Свердловской области сотрудники ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") заменили более 142 километров грозозащитного троса на девяти линиях электропередачи. Среди них - ЛЭП 220 кВ от Нижнетуринской ГРЭС, Белоярской АЭС и Новосвердловской ТЭЦ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

С обновлением грозотроса повысилась надежность электроснабжения предприятий Каменска-Уральского и Нижнего Тагила, металлургического комплекса Верхней Салды, а также тяговых подстанций Свердловской и Горьковской железных дорог.

Стоит отметить, что новые грозозащитные тросы более прочны и устойчивы к грозовому импульсу, а также не подвержены коррозии.