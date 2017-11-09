Свердловские коммунальщики отправили на свалку 1002 лифтаСегодня в 16:51
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И заменили их новыми.
Фонд капремонта Свердловской области привел в порядок 1 683 многоквартирных дома в муниципалитетах региона. Еще 80 домов находятся в стадии технической приемки и до конца года будут сданы в строй. Об этом сообщил замглавы областного министерства ЖКХ и энергетики Андрей Кислицын 9 ноября на первом международном научно-практическом форуме "Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в ХХI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления" .
По инициативе областного министерства энергетики и ЖКХ в 2017 году реализована программа по замене 1000 лифтов в городах Свердловской области. Благодаря долгосрочному кредиту, полученному на модернизацию лифтового хозяйства, коммунальщикам удалось перевыполнить план на два лифта. В 2018 году в рамках аналогичной программы планируется заменить еще 500 лифтов, а степень износа лифтового хозяйства снизить до 13%.
Следует отметить, что сегодня в региональной программе капремонта многоквартирных домов числится 27 968 адресов. Реализация программы рассчитана до 2044 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", летом 2017 года правительство Свердловской области исключило из программы 508 многоквартирных домов. Речь идет о строениях, ремонт которых признан нецелесообразным из-за их ветхости и аварийности.
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