По "завету" Путина.

В России могут запретить частным лицам и индивидуальным предпринимателям работать похоронными агентами. Такую идею представитель Минстроя РФ озвучил на слушаниях в Общественной палате, передает "Уралинформбюро".

Соответствующий законопроект ведомство намерено внести в правительство 1 декабря, а в весеннюю сессию он может попасть в Госдуму, пишет РБК.

Согласно документу, все специализированные ритуальные службы будут перечислены в региональных реестрах. При этом учредители похоронных контор-нарушителей навсегда лишатся права открывать аналогичные предприятия.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис анонсировал завершение согласования в правительстве законопроекта, призванного регулировать похоронный рынок. По его словам, документ полностью интегрирован с поручениями главы государства Владимира Путина.

"Что президент поручил сделать, то и вошло в закон. Мы прекрасно понимаем, что тема похоронных дел подлежит реформированию. Там необходимо наводить порядок и с точки зрения предоставления мест на кладбищах, и с точки зрения цепочки оказания услуг похоронными агентствами", - подытожил Чибис.

До этого Путин поручил правительству повысить доступность и качество похоронных услуг, а также распространить московский опыт "одного окна" на всю страну - оказывать бесплатные услуги по погребению с использованием номера пенсионного страхования.