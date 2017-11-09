Мэрия Екатеринбурга "отвоевала" землю для школы-гигантаСегодня в 18:50
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Кто ее построит, решит тендер.
Мэрия Екатеринбурга добилась передачи бывшего участка Минобороны в Пионерском поселке под строительство школы на 1500 учащихся, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Участок, на котором планируется разместить школу-гигант, расположен на улице Советской между домами №№ 58 и 62. По данным мэрии, он много лет не эксплуатируется, размещенные на его территории строения частично или полностью разрушены. Судя по Яндекс-карте, сегодня в этих помещениях располагаются магазин автозапчастей и автомастерская.
На месте этих суровых "бастионов" вырастет школа на 1500 мест. Фото: yandex.ru/maps.
Собственником участка на протяжении десятилетий было оборонное ведомство, которое собиралось построить там жилой комплекс. Однако муниципальные власти убедили "федералов" передать эту землю под крыло города. 2 ноября 2017 года участок был зарегистрирован в Росреестре как собственность муниципального образования "город Екатеринбург".
Как удалось выяснить "Уралинформбюро", данную площадку собирается осваивать "Группа ЛСР" на Урале. На месте уже стартовало строительство жилого комплекса "Цветной бульвар", который будет состоять из 9 жилых домов переменной этажности (от 6 до 33 этажей) с закрытыми дворами. Площадь квартир и нежилых помещений комплекса составит более 120 тысяч квадратных метров, а жить в них будет свыше 4000 человек, сообщается на сайте компании-застройщика.
Следует отметить, что в начале ноября свердловский минстрой утвердил измененный вариант проекта "Цветного квартала". По сравнению с изначальной редакцией, опубликованной в феврале, проект стал более компактным.Так, на месте комплекса жилых домов в новой версии размещен наземный многоярусный гараж. Сами же дома при этом "переехали" на площадки, ранее предназначавшиеся для паркинга.
При этом один из участков, согласно проектной документации, действительно отведен под образовательное учреждение. Он расположен как раз между домами №№ 58 и 62 по улице Советской. Площадь объекта составит 21 200 квадратных метров. Проект школы также разработала "Группа ЛСР" на Урале. Однако кто займется ее строительством, пока неясно. Ответ на этот вопрос даст муниципальный тендер, пояснили "Уралинформбюро" представители компании.
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