По числу потенциальных "ипотечников".

Уральский федеральный округ выбился в лидеры по доступности покупки жилья в ипотеку. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на данные РИА "Рейтинг".

Согласно проведенному исследованию, самая большая доля семей, способных приобрести квартиру по ипотеке, проживает в Ямало-Ненецком автономно округе: 66,3% от общего числа опрошенных.

Третье место в рейтинге (после Чукотского АО) занимает Ханты-Мансийский автономный округ: здесь способны взять ипотечный кредит 53,8% семей. На 15-м месте Челябинская область с показателем 33,8%. А самые провальные показатели (9%, 8,4% и 7%) зафиксированы соответственно в Крыму, Ингушетии и Дагестане.

Свердловская область при этом не попадала даже в двадцатку лидеров: она занимает 39-е место (25,3% семей). Однако этот результат лучше, чем у Москвы с ее 22,1%. Два года назад лишь 15,5% свердловчан могли себе позволить взять ипотечный кредит.

Следует добавить, что в сентябре 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке во многих регионах России, в том числе и в Свердловской области, опустилась ниже 10%. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за 8 месяцев 2017 года кредитные организации России выдали 602,2 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 триллиона рублей. В Свердловской области за январь-июль 2017 года выдано ипотечных кредитов на 24 миллиарда рублей.

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