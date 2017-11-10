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Уникальному станку ВСМПО нашли "донора"Сегодня в 09:08

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В Новосибирске.

В цех №35 ВСМПО из Новосибирска после капитального ремонта вернулся горизонтально-фрезерный станок. Уникальность агрегата заключается в том, что лишь ему под силу механическая обработка внутренних кольцевых и продольных сварных швов кристаллизаторов, являющихся главным инструментом для цехов плавильного комплекса Объединения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", за 47 лет работы агрегат был физически и морально изношен. Поэтому в сентябре приняли решение о его демонтаже и отправке части старых деталей в Новосибирск - для этого потребовалось шесть фур.

Чтобы максимально сократить время простоя, специалисты провели беспрецедентную рокировку. У новосибирского станкостроителя "Тяжстанкогидропресса" оказался идеальный двойник уральского агрегата - детали с него встречно выслали в Верхнюю Салду.

"На сегодня успешно завершена самая масштабная часть монтажа - установка шпиндельного узла", - рассказал заместитель начальника цеха №35 по оборудованию и реконструкции Александр Климов. Следующие на очереди- поворотный стол и шестиметровая станина.

Ответственный за шеф-монтаж Нодар Болквадзе из Новосибирска говорит, что таких тяжелых станков их предприятие больше не производит. Но уральский после капитального ремонта будет работать еще десятки лет.

"Все базовые детали, подверженные износу, полностью заменены. Подшипники новые, весь крепеж – новый, гидравлика и электрооборудование заменены. Из старого осталось только основание станка", - отметил механик.

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