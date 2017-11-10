ФАС оставила тарифы на проезд в плацкарте без измененийСегодня в 09:23
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Продажа билетов возобновится в ближайшее время.
Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах в 2018 году останется на нынешнем уровне. Соответствующее решение принято правительством страны, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александра Редько.
"ФАС России не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения. ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновят продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров", - отметил он.
Ранее антимонопольщики выступали за снижение тарифов на билеты, а РЖД предлагала индексацию на 3,9%. Из-за отсутствия решения по тарифам с 3 ноября были прекращены продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на следующий год.
Возобновить продажу Федеральная пассажирская компания обещает не позднее 18 ноября, передает "Уралинформбюро".
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