О развитии инвестиционного сотрудничества.

Председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и аким Актюбинской области Казахстана Бердыбек Сапарбаев поставили подписи под меморандумом о развитии инвестиционного сотрудничества. Церемония прошла 9 ноября 2017 года на площадке XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в присутствии глав государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Документ предполагает взаимодействие в области геологоразведки и промышленного освоения месторождений медно-цинковых руд в Актюбинской области, а также развитие производственных мощностей местных предприятий РМК.

"В рамках поручений президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Актюбинская область ведет активную работу по привлечению иностранных инвестиций, в том числе с российскими партнерами. Компания РМК зарекомендовала себя как ответственный инвестор, который придерживается самых высоких экологических стандартов и вносит значимый вклад в социальное развитие области. Продолжение инвестиционного сотрудничества с РМК означает рост налоговых отчислений, новые высококвалифицированные рабочие места и повышение качества жизни населения", - отметил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

РМК присутствует в Казахстане с 2004 года. За это время ее инвестиции в экономику республики составили 868 миллионов долларов (в том числе 128 миллионов - текущие инвестиции). Кроме того, компания вкладывается в развитие инфраструктуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Сегодня в казахстанском дивизионе РМК работает около 1 700 человек, еще порядка 600 заняты в местных подрядных организациях. Ежегодные отчисления в бюджет Актюбинской области превышают 1 миллион долларов США.

"С момента основания Русской медной компании мы рассматриваем Актюбинскую область как один из наших приоритетных регионов. Богатые природные ресурсы, поддержка со стороны руководства области и географическая близость к территориям, где сосредоточены наши основные российские активы, делают для нас это сотрудничество привлекательным и перспективным. Поэтому мы готовы наращивать инвестиции в новые проекты, развитие кадрового потенциала и социальную сферу Актюбинской области", - подчеркнул председатель Совета директоров РМК И.Алтушкин.

Ключевое предприятие РМК в Казахстане - "Актюбинская медная компания" (АМК), специализирующаяся на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд. В ее состав входят горно-обогатительный комбинат, состоящий из двух обогатительных фабрик общей мощностью переработки 5 миллионов тонн руды в год, и два карьера на месторождениях "50 лет Октября" и "Приорское".

В планах компании еще несколько крупных инвестпроектов. Для расширения минерально-сырьевой базы будут построены подземный рудник на месторождении "Весенне-Аралчинское" (мощностью до 500 тысяч тонн медной руды в год) и два открытых - на месторождениях "Кундызы" и "Лиманное" (производительностью до 2 и 1,5 миллиона тонн руды в год соответственно). Общие запасы этих объектов составляют около 70 миллионов тонн.

Ввод в эксплуатацию новых рудников потребует развития перерабатывающих мощностей АМК. Планируемые инвестиции в модернизацию одной их обогатительных фабрик - порядка 19 миллионов долларов.