Казахстанский бизнес позвали в агроиндустриальный парк в ИшимеСегодня в 11:30
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Строить зернохранилище.
Возможности для расширения взаимной торговли Тюменской области и Казахстана далеко не исчерпаны. Об этом глава региона Владимир Якушев рассказал, подводя итоги XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Республики Казахстан, прошедшего в Челябинске.
Он уверен, что партнеры из Казахстана могут принять участие в реализации проекта агроиндустриального парка в Ишиме. "Там хорошие перспективы. В частности, проект по строительству зернохранилища может обеспечить выгодный экспорт зерновых культур. А создание комплекса зерноперерабатывающих производств позволит выпускать конкурентный продукт", - отметил губернатор.
Среди других направлений сотрудничества - агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, информационные технологии, туризм, медицина, образование, логистика и торговля.
"Мы готовы поддержать создание оптово-распределительного центра в Тюменской области на площадке индустриального парка, обеспеченной всей инженерной инфраструктурой. Не сомневаюсь, это будет способствовать росту товарооборота между Тюменской областью и Республикой Казахстан", - подчеркнул В.Якушев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского губернатора, регион и сопредельное государство объединяют исторические, культурные и экономические связи, а также отношения в сфере образования, здравоохранения и науки. Тюменская область активно участвует в реализации программы приграничного и межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Республика входит в число основных внешнеторговых партнеров региона. По данным таможни, товарооборот с Казахстаном за первую половину 2017 года составил 52 миллиона долларов (из них более 42 миллионов пришлось на экспорт). По сравнению с январем - июнем 2016 года товарооборот вырос в 1,7 раза, доля экспорта - в 1,5 раза, импорта - в 4 раза. Тюменцы отправляют в Казахстан свинцовые изделия, черные металлы, а также углеводороды, полимеры этилена и пропилена, лесоматериалы, фанеру, стеклотару и продукты питания.
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