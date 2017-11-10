Долги свердловчан за электричество перевалили за миллиардСегодня в 13:07
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Про квитанции забыли 900 тысяч человек.
Долг населения Свердловской области за электроэнергию составляет 1,11 миллиарда рублей. Регулярно не платят по счетам около 900 тысяч потребителей ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". В ноябре 110 тысяч из них, задолжавшие энергетиками более 1000 рублей, получили уведомления об ограничении электроснабжения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Чтобы избежать применения санкций, потребители должны в течение 20 дней рассчитаться с долгами.
В октябре квитанции-уведомления пришли 150 тысячам уральцев. Квартиры и дома тысячи не внявших увещеваниям жителей Сысерти, Кушвы, Артемовского, Ивделя, Полевского, Каменска-Уральского, Нижней Туры, Серова, Тугулыма и Кировграда были отключены от электросетей.
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