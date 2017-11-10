ВСМПО-Ависма поделится наработками в МосквеСегодня в 16:50
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В ходе международной выставки.
14-17 ноября в Москве на ВВЦ пройдет XXIII Международная промышленная выставка "Металл-Экспо’2017". Свою экспозицию представит и крупнейший производитель продукции из титана и его сплавов - Корпорация "ВСМПО-Ависма".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, запланировано более 40 встреч. Представители ВСМПО проведут переговоры с руководителями отечественных и зарубежных компаний, работающих в металлургии, производящих инструмент, заинтересованных в сотрудничестве с производителем титана и изделий из него.
Всего в работе выставки примут участие 550 компаний из 32 стран мира. По ожиданиям организаторов, экспозицию посетят свыше 30 000 представителей стройиндустрии, машиностроения, топливноэнергетического комплекса, транспортных, логистических и металлоторговых компаний.
В программе "Металл-Экспо’2017" предусмотрены научно-технические конференции, круглые столы, презентации и тренинги, темой которых станут металлы и способы их обработки.
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