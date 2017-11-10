"Оренбуржье – Сердце Евразии".

Делегация ООО "Нефтяная компания "Новый Поток", up-stream дивизиона New Stream Group, вошла в число участников VII ежегодного Международного форума "Оренбуржье – Сердце Евразии".

Мероприятие собрало более 3 500 гостей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Его организатором выступило правительство Оренбургской области, а церемонию открытия провели глава региона Юрий Берг и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

В рамках круглого стола, посвященного одной из ключевых тем форума – экологической безопасности – президента НК "Новый Поток" Александр Белов представил доклад "Глобальные экологические вызовы: проблемы и перспективы развития". Глава up-stream дивизиона New Stream Group рассказал о природоохранных технологиях, применяемых при работах по ликвидации и переконсервации аварийных скважин, пробуренных на территории Бузулукского бора в 1950-1970 годах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".

"Наша цель на сегодня – навести порядок на аварийных объектах. Девять скважин уже не представляют опасности для природы национального парка. В списке проблемных числится еще полсотни скважин, которые нам предстоит переликвидировать. Планы на будущий год – это безопасная эксплуатация месторождений в Бузулукском бору", – подчеркнул А.Белов.

Президент нефтяной компании отметил, что проект бурения скважин в Оренбуржье уже прошел этап публичных слушаний и направлен на экспертизу. А.Белов также добавил, что в рамках разработки месторождений будут использоваться самые высокие стандарты экологической безопасности, которые, в частности, применяются при морском бурении, когда учитываются и нивелируются малейшие риски утечки и загрязнения окружающей среды. Так, работы в Оренбургской области будет вестись методом наклонно-направленного бурения, что позволит избежать вырубки деревьев под промплощадки.

На оборудовании и инфраструктурных объектах будет смонтирована автоматизированная система контроля производственных и технологических процессов. Это даст возможность предпринимать превентивные меры в рамках реагирования на нештатные ситуации.

Участие НК "Новый Поток" в ежегодном форуме "Оренбуржье – Сердце Евразии" состоялось в рамках стратегии выстраивания диалога с профессиональным сообществом, представителями государственных органов и общественности для выработки наиболее эффективных решений по обеспечению экологической безопасности и защиты окружающей среды настоящей природной жемчужины Оренбургского края – Бузулукского бора.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания - владелец месторождений в Оренбургской области.