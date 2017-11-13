К Новому году в России ощутимо подорожает шампанское Сегодня в 08:53
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Импортное.
К Новому году подорожают шампанское и игристые вина иностранного производства. Рост цен эксперты прогнозируют в связи с неурожаем в Европе, в том числе и во французской провинции Шампань. Об этом со ссылкой на главу Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова сообщают "Известия".
По словам собеседника издания, цены на спиртные напитки из-за традиционного роста спроса поднимутся примерно на 10%, при этом цены на французское шампанское в сегменте "средний" и "средний плюс" - до 15%. При этом Зуйков уверен, что игристые напитки нижнего ценового сегмента из-за большого выбора в этой категории вряд ли подорожают серьезно.
Стоит отметить, что январе-августе 2017 года производство шампанского в России сократилось на 15%, вина — на 5%, а производство крепких напитков выросло. Такую статистику приводит единая межведомственная информационно-статистическая система, передает "Уралинформбюро".
Между тем, рынок алкогольной продукции в канун Нового года ждут плановые проверки Роспотребнадзора и Роскачества. Специалисты будут искать подделки. Внеплановые ревизии ожидают производителей и продавцов бренди, коньяка и шампанского.
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