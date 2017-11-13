Екатеринбургский застройщик "потерял" 19,3 миллионаСегодня в 10:41
- Текст
Вложенных в "Кольцовский дворик".
Застройщик ЖК "Кольцовский дворик" подозревается в нецелевом использовании денег дольщиков. Это показала проверка, организованная областным департаментом Госжилстройнадзора, сообщает "Уралинформбюро".
Как следует из материалов проверки, в марте 2017 года компания не представила документы, подтверждающие фактическую оплату денежных средств, отраженных в бухгалтерском учете как затраты на строительство "Кольцовского дворика", в сумме 19 315 572 рубля 17 копеек.
Департамент Госжилстройнадзора выдал застройщику предписание устранить данное нарушение до 25 сентября 2017 года. Однако "Диарт-Урал" эту директиву не выполнил. Поэтому в отношении директора общества Евгении Чутчевой составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, информация и материалы проверки направлены в ГУ МВД России по Свердловской области.
Следует напомнить, что ЖК "Кольцовский дворик" — один из самых знаменитых в Екатеринбурге долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания "Диарт-Урал". Изначально планировалось построить на этом участке три многосекционных жилых дома с подземными автостоянками и встроенными помещениями.
Однако в 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. Из пяти запроектированных домов к настоящему моменту не построен ни один. В рядах дольщиков, пострадавших от действий застройщика, на данный момент числится 458 человек.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в данный момент областные власти решают вопрос о смене инвестора стройки. 9 ноября на встрече с дольщиками глава областного Минстроя Михаил Волков заверил, что переговоры с потенциальным инвестором уже состоялись, и тот заинтересовался недостроенными домами на улице Ракетной.
По словам чиновника, план-график строительных работ на площадке "Кольцовского дворика" будет готов ориентировочно через две недели. Однако имя нового инвестора пока не разглашается.
Ранее по теме:
Екатеринбургский долгострой спасет "мистер Х"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:12
На челябинском складе хранили 200 тысяч доз "синтетики"
Восемь человек задержаны.Сегодня в 20:09
В Екатеринбурге ограбили "РосДеньги"
На Ясной.Сегодня в 19:25
Brexit будет стоить Британии 60 миллиардов евро
Подсчитал Европарламент.Сегодня в 19:05
Михаила Задорнова похоронят рядом с отцом
В Юрмале.Сегодня в 18:46
В Екатеринбург вновь привезли корь
С Украины.Сегодня в 18:44
Екатеринбургские "Маски" дождались своего часа
Их установят 20 ноября.Сегодня в 18:40
Вице-мэр Чебаркуля отделался штрафом за взяточничество
Он заплатит 850 тысяч.Сегодня в 18:37
Автомобилисты Екатеринбурга лишились двух улиц
До декабря.Сегодня в 18:34
Станции сортировки мусора появятся на свердловских полигонах ТКО
Не вошедших в госреестр.Сегодня в 18:28
Тесть вице-губернатора Высокинского отделался "условкой" за хищение 150 миллионов
Из-за срока давности и возраста.Сегодня в 18:26
Ионину нашли замену в свердловском Заксобрании
Среди "старичков".Сегодня в 18:03
Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрии
Решили в ЦВО.Сегодня в 17:57
"Тагильский трамвай" под носом мэрии "прокатал" 450 миллионов
Нарушения нашла Счетная палата.Сегодня в 17:50
Казахстанцы устроят в Омске бэби-бум
Считает кандидат в мэры города.Сегодня в 17:32
Юные футболисты Южного Урала взяли мастер-класс у "Зенита"
И побывали в городе на Неве.
Главные новости
- Сегодня в 18:03Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрии
- Сегодня в 17:22Оправдаться не вышло: Минобрнауки случайно подтвердило планы по выселению студентов
- Сегодня в 16:54Тюменское село стало зоной свиного отчуждения
- Сегодня в 16:352 на 6 не делится: в борьбе за кресла глав свердловских министерств отсеялись кандидаты
- Сегодня в 16:17Бывший замначальника екатеринбургской ИК-2 сел на 6 лет за пытки
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.