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Екатеринбургский застройщик "потерял" 19,3 миллионаСегодня в 10:41

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Вложенных в "Кольцовский дворик".

Застройщик ЖК "Кольцовский дворик" подозревается в нецелевом использовании денег дольщиков. Это показала проверка, организованная областным департаментом Госжилстройнадзора, сообщает "Уралинформбюро".

Как следует из материалов проверки, в марте 2017 года компания не представила документы, подтверждающие фактическую оплату денежных средств, отраженных в бухгалтерском учете как затраты на строительство "Кольцовского дворика", в сумме 19 315 572 рубля 17 копеек.

Департамент Госжилстройнадзора выдал застройщику предписание устранить данное нарушение до 25 сентября 2017 года. Однако "Диарт-Урал" эту директиву не выполнил. Поэтому в отношении директора общества Евгении Чутчевой составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, информация и материалы проверки направлены в ГУ МВД России по Свердловской области.

Следует напомнить, что ЖК "Кольцовский дворик" — один из самых знаменитых в Екатеринбурге долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания "Диарт-Урал". Изначально планировалось построить на этом участке три многосекционных жилых дома с подземными автостоянками и встроенными помещениями.

Однако в 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. Из пяти запроектированных домов к настоящему моменту не построен ни один. В рядах дольщиков, пострадавших от действий застройщика, на данный момент числится 458 человек.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в данный момент областные власти решают вопрос о смене инвестора стройки. 9 ноября на встрече с дольщиками глава областного Минстроя Михаил Волков заверил, что переговоры с потенциальным инвестором уже состоялись, и тот заинтересовался недостроенными домами на улице Ракетной.

По словам чиновника, план-график строительных работ на площадке "Кольцовского дворика" будет готов ориентировочно через две недели. Однако имя нового инвестора пока не разглашается.

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