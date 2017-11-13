На ММК открылась межзаводская школаСегодня в 10:57
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По производству горячекатаного листа.
13 ноября на базе Магнитогорского металлургического комбината начала работу межзаводская школа. Опытом обмениваются более 20 руководителей и специалистов производства горячекатаного листа ведущих предприятий России и ближнего зарубежья. Среди них – эксперты Новолипецкого и Мариупольского меткомбинатов, ПАО "Северсталь", "АрселорМиттал Тимертау", Выксунского металлургического завода и корпорации "Чермет".
В первый день конференции в научно-техническом центре ММК за круглым столом состоится обмен мнениями и докладами. Последующие два дня участники будут знакомиться с производством горячекатаного листа на Магнитогорском металлургическом комбинате. Они посетят станы 2000 и 2500 горячей прокатки, а также производства толстолистового проката (станы 2350, 4500 и 5000). Данные агрегаты - одни из самых мощных в России, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.
Традиционное ежеквартальное обсуждение актуальных производственных вопросов проходит уже в 93-й раз. Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. Результат подобных конференций - сотни реализованных рекомендаций по улучшению производственного процесса.
По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит работу в Череповце и Липецке.
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