По производству горячекатаного листа.

13 ноября на базе Магнитогорского металлургического комбината начала работу межзаводская школа. Опытом обмениваются более 20 руководителей и специалистов производства горячекатаного листа ведущих предприятий России и ближнего зарубежья. Среди них – эксперты Новолипецкого и Мариупольского меткомбинатов, ПАО "Северсталь", "АрселорМиттал Тимертау", Выксунского металлургического завода и корпорации "Чермет".

В первый день конференции в научно-техническом центре ММК за круглым столом состоится обмен мнениями и докладами. Последующие два дня участники будут знакомиться с производством горячекатаного листа на Магнитогорском металлургическом комбинате. Они посетят станы 2000 и 2500 горячей прокатки, а также производства толстолистового проката (станы 2350, 4500 и 5000). Данные агрегаты - одни из самых мощных в России, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

Традиционное ежеквартальное обсуждение актуальных производственных вопросов проходит уже в 93-й раз. Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. Результат подобных конференций - сотни реализованных рекомендаций по улучшению производственного процесса.

По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит работу в Череповце и Липецке.