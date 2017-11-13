И продлит улицу на Сортировке.

До 2030 года на Новой Сортировке вырастет новый жилой комплекс на 92,5 тысячи квадратных метров жилой площади. Проект утвержден областным Минстроем, сообщает "Уралинформбюро".

Проект был вынесен на публичные слушания, организованные областным Минстроем, в сентябре 2017 года. Горожане его поддержали.

В роли застройщика выступит компания "Стройтек-Инвест". Согласно проектной документации, новый жилой массив вырастет в треугольнике улиц Софьи Перовской, Уральских Коммунаров и Пехотинцев. В данный момент на месте будущей стройки расположен частный сектор, а севернее — Никольское кладбище.

Строительство будет разбито на два этапа. На первом планируется сделать продолжение улицы Уральских Коммунаров и возвести вдоль южной части проектируемой магистрали группу жилых домов переменной этажности (от 9 до 27 этажей) со встроенным детским садом на 100 мест.

Затем будет застроена восточная часть улицы. Там вырастут жилые высотки в 16-25 этажей, еще один встроенный детский сад и подземная автостоянка на 200 мест. Всего же в проектируемом квартале будет несколько площадок для хранения автомобилей общей вместимостью 1 156 машиномест.