Екатеринбургский застройщик поставит высотки у кладбищаСегодня в 11:48
- Текст
И продлит улицу на Сортировке.
До 2030 года на Новой Сортировке вырастет новый жилой комплекс на 92,5 тысячи квадратных метров жилой площади. Проект утвержден областным Минстроем, сообщает "Уралинформбюро".
Проект был вынесен на публичные слушания, организованные областным Минстроем, в сентябре 2017 года. Горожане его поддержали.
В роли застройщика выступит компания "Стройтек-Инвест". Согласно проектной документации, новый жилой массив вырастет в треугольнике улиц Софьи Перовской, Уральских Коммунаров и Пехотинцев. В данный момент на месте будущей стройки расположен частный сектор, а севернее — Никольское кладбище.
Строительство будет разбито на два этапа. На первом планируется сделать продолжение улицы Уральских Коммунаров и возвести вдоль южной части проектируемой магистрали группу жилых домов переменной этажности (от 9 до 27 этажей) со встроенным детским садом на 100 мест.
Затем будет застроена восточная часть улицы. Там вырастут жилые высотки в 16-25 этажей, еще один встроенный детский сад и подземная автостоянка на 200 мест. Всего же в проектируемом квартале будет несколько площадок для хранения автомобилей общей вместимостью 1 156 машиномест.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:12
На челябинском складе хранили 200 тысяч доз "синтетики"
Восемь человек задержаны.Сегодня в 20:09
В Екатеринбурге ограбили "РосДеньги"
На Ясной.Сегодня в 19:25
Brexit будет стоить Британии 60 миллиардов евро
Подсчитал Европарламент.Сегодня в 19:05
Михаила Задорнова похоронят рядом с отцом
В Юрмале.Сегодня в 18:46
В Екатеринбург вновь привезли корь
С Украины.Сегодня в 18:44
Екатеринбургские "Маски" дождались своего часа
Их установят 20 ноября.Сегодня в 18:40
Вице-мэр Чебаркуля отделался штрафом за взяточничество
Он заплатит 850 тысяч.Сегодня в 18:37
Автомобилисты Екатеринбурга лишились двух улиц
До декабря.Сегодня в 18:34
Станции сортировки мусора появятся на свердловских полигонах ТКО
Не вошедших в госреестр.Сегодня в 18:28
Тесть вице-губернатора Высокинского отделался "условкой" за хищение 150 миллионов
Из-за срока давности и возраста.Сегодня в 18:26
Ионину нашли замену в свердловском Заксобрании
Среди "старичков".Сегодня в 18:03
Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрии
Решили в ЦВО.Сегодня в 17:57
"Тагильский трамвай" под носом мэрии "прокатал" 450 миллионов
Нарушения нашла Счетная палата.Сегодня в 17:50
Казахстанцы устроят в Омске бэби-бум
Считает кандидат в мэры города.Сегодня в 17:32
Юные футболисты Южного Урала взяли мастер-класс у "Зенита"
И побывали в городе на Неве.
Главные новости
- Сегодня в 18:03Рассыпающуюся школу в екатеринбургском военном городке отдадут мэрии
- Сегодня в 17:22Оправдаться не вышло: Минобрнауки случайно подтвердило планы по выселению студентов
- Сегодня в 16:54Тюменское село стало зоной свиного отчуждения
- Сегодня в 16:352 на 6 не делится: в борьбе за кресла глав свердловских министерств отсеялись кандидаты
- Сегодня в 16:17Бывший замначальника екатеринбургской ИК-2 сел на 6 лет за пытки
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.