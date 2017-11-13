За 10 месяцев.

За январь - октябрь 2017 года "Уральские авиалинии" перевезли 6 859 095 человек, на 24% больше чем, за тот же период прошлого года. Самолеты авиакомпании выполнили 47 097 рейсов (+17%): 28 217 - по России, 8 581 - по СНГ, 10 299 - за рубеж. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, пассажирооборот за 10 месяцев составил 16,4 миллиарда пассажиро-километров.

За октябрь услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 736 978 пассажиров (+34%). Всего за месяц совершено 5 170 рейсов, из них 2 750 внутренних, 1 067 – в страны СНГ и 1 353 - в дальнее зарубежье.

Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" входят в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - октябрь 2017 года. География полетов охватывает более 200 направлений. В парк воздушных судов - 43 самолета Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).