×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Продажи автомобилей с ДВС прекратятся к 2050 годуСегодня в 10:01

  • Текст

Считают японские производители.

К 2050 году полностью прекратятся продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом заявил глава отдела передовых исследований и разработок японского концерна Toyota Сейго Кузумаки.

"Мы ожидаем, что к 2050 году выбросы углекислого газа автомобилями сократятся на 90% по сравнению с 2010 годом и в первую очередь это будет достигнуто тем, что к этой дате прекратится продажа машин с двигателями внутреннего сгорания", - цитирует представителя японского концерна Autocar.

Производство машин с ДВС, по словам Кузумаки, прекратится к 2040 году: "С того момента бензиновые и дизельные моторы останутся только в качестве составляющей гибридных автомобилей".

Стоит отметить, что около 43% электромобилей, продаваемых сейчас в мире, производит Toyota. Самой популярной моделью является Prius, продажи которой к настоящему времени превысили 11 миллионов экземпляров, передает "Уралинформбюро".

В 2020-х годах автоконцерн готовится поставить на поток выпуск электромобилей на твердотельных батареях. В Toyota считают, что это станет прорывом, поскольку такой вид аккумуляторов, по мнению разработчиков, не только меньше и безопасней, но и может обеспечить значительно большую производительность по сравнению с нынешними агрегатами.

"У нас больше патентов на твердотельные батареи, чем у любой другой компании. Мы приближаемся к разработке автомобилей с использованием этой технологии и считаем, что будем опережать наших конкурентов", - подытожил Кузумаки.

Свою лепту в популяризацию электромобилей готовятся внести и российские власти. Правительство РФ направило на рассмотрение Госдумы поправку в Налоговый кодекс об отмене с 2018 года транспортного налога для владельцев таких авто. "Мы предлагаем срок на 5 лет", - цитирует "Интерфакс" замминистра финансов Илью Трунина.

Ближайшее обсуждение инициативы состоится 14 ноября на заседании бюджетного комитета Госдумы РФ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×