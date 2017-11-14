Продажи автомобилей с ДВС прекратятся к 2050 годуСегодня в 10:01
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Считают японские производители.
К 2050 году полностью прекратятся продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом заявил глава отдела передовых исследований и разработок японского концерна Toyota Сейго Кузумаки.
"Мы ожидаем, что к 2050 году выбросы углекислого газа автомобилями сократятся на 90% по сравнению с 2010 годом и в первую очередь это будет достигнуто тем, что к этой дате прекратится продажа машин с двигателями внутреннего сгорания", - цитирует представителя японского концерна Autocar.
Производство машин с ДВС, по словам Кузумаки, прекратится к 2040 году: "С того момента бензиновые и дизельные моторы останутся только в качестве составляющей гибридных автомобилей".
Стоит отметить, что около 43% электромобилей, продаваемых сейчас в мире, производит Toyota. Самой популярной моделью является Prius, продажи которой к настоящему времени превысили 11 миллионов экземпляров, передает "Уралинформбюро".
В 2020-х годах автоконцерн готовится поставить на поток выпуск электромобилей на твердотельных батареях. В Toyota считают, что это станет прорывом, поскольку такой вид аккумуляторов, по мнению разработчиков, не только меньше и безопасней, но и может обеспечить значительно большую производительность по сравнению с нынешними агрегатами.
"У нас больше патентов на твердотельные батареи, чем у любой другой компании. Мы приближаемся к разработке автомобилей с использованием этой технологии и считаем, что будем опережать наших конкурентов", - подытожил Кузумаки.
Свою лепту в популяризацию электромобилей готовятся внести и российские власти. Правительство РФ направило на рассмотрение Госдумы поправку в Налоговый кодекс об отмене с 2018 года транспортного налога для владельцев таких авто. "Мы предлагаем срок на 5 лет", - цитирует "Интерфакс" замминистра финансов Илью Трунина.
Ближайшее обсуждение инициативы состоится 14 ноября на заседании бюджетного комитета Госдумы РФ.
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