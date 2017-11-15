Екатеринбург увеличил смету школьного капремонта14 ноября в 19:26
- Текст
За счет областных денег.
Мэрия Екатеринбурга увеличила объем финансирования муниципальной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 годы". Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на постановление горадминистрации от 9 ноября 2017 года.
Следует отметить, что программа с момента своего утверждения в июне 2016 года неоднократно корректировалась. Последние по времени изменения были внесены в нее в августе 2017 года. Согласно новой, ноябрьской редакции, сумма бюджетных средств, которые будут вложены в реализацию первого этапа программы, увеличена более чем на 250 миллионов рублей за счет дополнительных субсидий из областного бюджета.
Получили "прибавку" проекты строительства нового корпуса лицея №173 (улица Народной воли, 21), реконструкции школы №1 (ВИЗ-бульвар), а также проект строительства школы в новом микрорайоне "Солнечном".
В программе появился пункт "Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения классов в общеобразовательных организациях, функционирующих в новых зданиях, и зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта". На это будет потрачено 88,1 миллиона рублей из бюджета города.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге вырос "капремонтный" список школ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 ноября в 19:49
Баул - главная улика: сыщики просят помощи в розыске екатеринбургских педофилов
Надругавшихся над 12-летней школьницей.14 ноября в 19:26
Екатеринбург увеличил смету школьного капремонта
За счет областных денег.14 ноября в 19:18
800 работников качканарского "Металлиста" готовятся к голодовке
Из-за банкротства завода.14 ноября в 19:13
Екатеринбургские риелторы пророчат возвращение 90-х
В случае запрета эксклюзивных договоров.14 ноября в 18:58
Застройка Цыганского поселка грозит Екатеринбургу новыми пробками
И "головняками" с землей.14 ноября в 18:34
Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 поддержат города России
На стратегическом форуме.14 ноября в 18:22
Два екатеринбургских депутата поплатятся мандатами за свои блага
Скрытые от налоговой.14 ноября в 18:11
ЕВРАЗ Качканарский ГОК наградили за успехи
В охране труда и культуре производства.14 ноября в 18:02
В Серове магазинную кражу раскрыли благодаря ссоре соседей
На павильон напали дважды.14 ноября в 17:57
В Московском регионе задержали 70 экстремистов "Таблиги Джамаат"
С руководством из Центральной Азии.14 ноября в 17:48
В Жуковском встретили "юбилейный" лайнер "Уральских авиалиний"
Отметив год успешного партнерства.14 ноября в 17:45
Жители Тюмени вновь останутся без воды
На сутки.14 ноября в 17:40
Екатеринбуржцы будут зарабатывать по 56 тысяч рублей в месяц
Через 3 года.14 ноября в 17:33
"Дядя Вова, мы с тобой": депутат Госдумы посвятила Путину видеоклип
Снятый в Сталинграде.14 ноября в 17:20
Судьбу "военной" школы в Екатеринбурге будет решать Шойгу
Как и ее учеников.
Главные новости
- 14 ноября в 19:18800 работников качканарского "Металлиста" готовятся к голодовке
- 14 ноября в 18:58Застройка Цыганского поселка грозит Екатеринбургу новыми пробками
- 14 ноября в 17:20Судьбу "военной" школы в Екатеринбурге будет решать Шойгу
- 14 ноября в 17:16Екатеринбургу повысят дипломатический статус
- 14 ноября в 17:04Гастарбайтеры пополнят свердловский бюджет на миллиард
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.