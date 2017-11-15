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Екатеринбург увеличил смету школьного капремонта14 ноября в 19:26

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За счет областных денег.

Мэрия Екатеринбурга увеличила объем финансирования муниципальной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 годы". Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на постановление горадминистрации от 9 ноября 2017 года.

Следует отметить, что программа с момента своего утверждения в июне 2016 года неоднократно корректировалась. Последние по времени изменения были внесены в нее в августе 2017 года. Согласно новой, ноябрьской редакции, сумма бюджетных средств, которые будут вложены в реализацию первого этапа программы, увеличена более чем на 250 миллионов рублей за счет дополнительных субсидий из областного бюджета.

Получили "прибавку" проекты строительства нового корпуса лицея №173 (улица Народной воли, 21), реконструкции школы №1 (ВИЗ-бульвар), а также проект строительства школы в новом микрорайоне "Солнечном".

В программе появился пункт "Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения классов в общеобразовательных организациях, функционирующих в новых зданиях, и зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта". На это будет потрачено 88,1 миллиона рублей из бюджета города.

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