Цены на бензин в России удивили рекордным ростомСегодня в 14:23
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Не по сезону.
Оптовые цены на бензин в России достигли рекордных отметок. По данным биржи СПбМТСБ, с 7 по 13 ноября цена за тонну А-92 выросла на 2,3% (до 42 850 рублей), АИ-95 — на 1,7% (до 44 990). Рекордный уровень подорожания топлива не характерен для сезонного российского рынка: обычно в октябре оптовые цены снижаются, отмечает "Коммерсантъ".
Нестандартное поведение рынка эксперты издания связывают с неожиданной остановкой одной из ключевых установок на Московском НПЗ "Газпром нефти". Компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.
Начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин заявил, что причиной роста цен стала "реакция трейдеров" и что недостающие объемы будут перенаправлены с других НПЗ Центральной России, а также Омского НПЗ "Газпром нефти". Аналитики, в свою очередь, отметили, что ситуация с сокращением предложения бензина из-за остановки каткрекинга на Московском НПЗ выгодна нефтяным компаниям.
Росстат представил данные о потребительских ценах на бензин только на 7 ноября. Из официальной статистики следует, что за неделю с 30 октября топливо в стране почти не подорожало. Незначительный рост отмечен в цене на бензин АИ-95 (+01,%) и дизельное топливо (+0,4%), передает "Уралинформбюро".
В регионах Уральского федерального округа средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 составила 36,2 рубля за литр, АИ-95 - 39,02 рубля, дизельное топливо - 39,08 рубля.
Дороже всего топливо обходится автомобилистам Югры: 92-й бензин стоит там стоит 38,76 рубля за литр, 95-й - 41,22 рубля. Дешевле всего - в Курганской области: 92-й - 35,91 рубля, 95-й - 37,58 рубля.
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