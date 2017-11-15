В первом чтении.

Бюджет Среднего Урала на 2018 год оказался "жирнее" бюджета текущего года на 1,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно 14 ноября в ходе заседания Заксобрания региона, на котором депутаты в первом чтении приняли проект главного финансового документа на следующий год и плановый период 2019-2020 годов, передает "Уралинформбюро".

Планируется, что доходы региона в следующем году составят без малого 210 миллиардов рублей, в 2019 они превысят 216,6 миллиарда рублей, в 2020 будут равны 226,3 миллиарда рублей.

По прогнозам дефицит бюджета будет насчитывать 11,3 миллиарда, что почти на 7,5 миллиарда рублей меньше, чем в 2017 году. "Планируется дальнейшее сокращение дефицита, это плановая работа, которая идет без проблем", - уточнила спикер ЗакСо Людмила Бабушкина.

По ее словам бюджет на 2018 год, как и нынешний, получился социально направленным. "Все обращения, которые были у граждан в связи с повышением качества жизни – это дороги, газификация - учтены в бюджете 2018 года. В регионе будет построено 12 школ, больше, чем в прошлом году, выделено средств на образование (как школьное, так и дошкольное), а также на питание детей. Почти 70 миллиардов рублей уйдет на здравоохранение. Мы рады, что ТФОМС на этот раз прирос на 8 миллиардов рублей", - пояснила Бабушкина.

Более подробно проект финансового документа парламентарии рассмотрят на ряде согласительных комиссий. Первая из них состоится 16 ноября.