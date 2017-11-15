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Свердловские садоводы встретят Новый год во тьме14 ноября в 15:53

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Из-за долгов за электроэнергию.

Садоводы Свердловской области накопили долг за электричество почти в 55 миллионов рублей. Из-за этого Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" планирует к концу года ввести полное ограничение энергоснабжения должников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В список злостных неплательщиков вошли 1 600 садоводческих товариществ. Наибольшее количество должников находится в пригороде Екатеринбурга (задолжали более 14 миллионов), Белоярского ГО (почти 10 миллионов), Березовского ГО (6 миллионов), Сысертского ГО (4 миллиона), Первоуральского ГО (3 миллиона).

Энергетики в октябре отключили электричество в сотне дачных домиков Сысертского городского округа. "Изменения в законодательстве, вступившие в силу в конце сентября, дают право энергосбытовой компании инициировать ограничение электроснабжения должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления, - пояснили в компании. - "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует садоводам погасить задолженность до конца года и напоминает об обязанности ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа, своевременно оплачивать счета".

Специалисты предупреждают и о другой опасности: воры часто пользуются случаем и с отключенных от электроснабжения сетей крадут кабели.

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