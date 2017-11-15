На дорогах.

Mail.Ru Group заинтересовалась приобретением доли в группе компаний "Везет". Последняя управляет такси-сервисами "Сатурн", RedTaxi, RuTaxi, "Лидер" и "Везет". Один из инсайдеров намекает на то, что холдинг готов позже довести свою долю в группе "Везет" до контрольной (более 50%), пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам партнера владеющей долей в "Везет" UFG Private Equity Артура Акопьяна, Группа "Везет" давно ведет переговоры о привлечении инвестиций с разными структурами.

Ранее предложения были направлены АвтоВАЗу и Renault-Nissan. Также закинули "удочку" ПАО "Вымпелком", чтобы интегрировать сервис такси в коммуникационную платформу оператора Veon, передает "Уралинформбюро".

Полгода назад RuTaxi (владелец брендов "Везет" и "Лидер") и Fasten (бренды "Такси Сатурн" и RedTaxi) объединились, а также привлекли дополнительные средства UFG Private Equity. В их планах было увеличение поездок до 1,5 миллиона в день (почти на четверть).

Сегодня основным конкурентом Группы "Везет" является "Яндекс.Такси", обслуживающее более полумиллиона заказов ежедневно.