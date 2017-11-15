С отвалов – на производства: эксперты определили судьбу свердловских отходов14 ноября в 16:28
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И промышленников.
Сократить объем накопленных отходов на территории Свердловской области с 9 до 7,5 миллиарда тонн, согласно поставленной задаче, реально. При условии, что изменится подход к работе с отходами, а региональные производства будут применять новые эффективные технологии. Об этом шла речь на конференции "Промышленный подход к использованию вторичных ресурсов" 14 ноября 2017 года в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".
Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Петров, порядка 98% всех отходов в области генерируют промышленные предприятия. С учетом того, что основная масса отходов – результат деятельности 18 крупных производств, они и будут, в первую очередь, привлекаться к решению поставленной задачи. Ожидается, что за счет внедрения новых технологий отходы начнут перерабатывать в товарную продукцию.
"Ресурсно-сырьевая база не бесконечна, поэтому использование вторичных ресурсов становится не только решением вопроса экологической безопасности, но и залогом успешного экономического развития региона в целом", - рассказал Вячеслав Петров.
Он также отметил, что немало областных предприятий уже начали внедрять технологии, которые позволяют, в частности, из металлургических шлаков извлекать драгметаллы, а из вскрышных пород и угольной пыли производить строительные материалы.
"Плата за негативное воздействие на окружающую среду будет повышаться. Предприятиям экономически выгоднее перерабатывать, получать и пускать в реализацию продукцию, нежели просто размещать на своих предприятиях крупные отходы и ежегодно за них платить", - подчеркнул областной чиновник.
Тем не менее, сегодня ситуация с переработкой отходов далека от идеальной. Как заявила профессор УрГЭУ и председатель Общественного совета при региональном министерстве природных ресурсов и экологии Галина Пахальчак, вопрос использования вторичных ресурсов практически не решается и не регулируется действующим законодательством.
"Уровень использования отходов в региональной промышленности соответствует одной трети объема, перерабатываемого в развитых странах. Масса отходов лежит в отвалах и загрязняет окружающую среду. Резина, к примеру, не утилизируется совсем", - отметила эксперт.
По словам Пахальчак, для изменения ситуации нужны политическая воля и финансовые ресурсы, а также экономическое стимулирование деятельности.
"Сложилось ошибочное мнение, что переработка отходов – это золотое дно. Но практика показывает, что это далеко не так. Сначала в такое производство нужно вложить много финансовых средств", - сказала Галина Пахальчак, отметив, многие заявленные меры государственной поддержки на практике не работают.
Впрочем, некоторые изменения в Свердловской области уже появились. "Так, ограждения на площади Обороны в Екатеринбурге сделаны из отходов пластика. Министерство природных ресурсов и экологии занимается установкой в природных парках сооружений малых архитектурных форм из отходов вторичных ресурсов. Но масштабы пока очень незначительные. Чтобы изменить ситуацию, нужно принимать активные решения на законодательном уровне. Законодательство должно, с одной стороны, создавать предпосылки, увеличивая плату за размещение отходов, с другой – давать экономические стимулы предприятиям, которые берутся за переработку отходов, например, льготные кредиты, налоговые отсрочки", - подчеркнула профессор УрГЭУ.
Участники конференции согласились с тем, что Свердловская область, как исторически непростой регион в плане экологии, должна выступить драйвером в решении вопросов с отходами.
Соорганизатор конференции, председатель совета директоров ЗАО "Зеленая долина" Юлия Корнеева сообщила, что предложения, выработанные в ходе обсуждения, войдут в резолюцию конгресса "Промышленная экология регионов", а также будут переданы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский институт стратегических исследований.
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