И практиками в сфере соцполитики.

Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") принял участие в региональной конференции "Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России". На форум собрались свыше 100 представителей общественных организаций, органов государственной власти и бизнес-сообщества.

Мероприятие было посвящено вопросам и ходу выполнения "майских указов" президента Российской Федерации Владимира Путина, направленных на увеличение количества рабочих мест с производительностью труда, превышающей среднеотраслевое значение. Сотрудники Марийского НПЗ выступили в качестве экспертов и рассказали о реализуемых на предприятии практиках в сфере социальной политики.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, Марийский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших работодателей Республики Марий Эл. Он обеспечивает максимально благоприятные условия труда, которые включают в себя предоставление социальных льгот, выплаты к юбилейным и другим памятным датам, дополнительные медосмотры работников. При этом средняя заработная плата на предприятии превышает уровень среднемесячной зарплаты в регионе.

Сейчас на Марийском НПЗ трудоустроено свыше 600 специалистов. Планируется, что к 2022 году, после модернизации старых и введения в эксплуатацию новых производственных объектов, численность персонала увеличится в 2,5 раза – до 1 500 человек.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в холдинг входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.