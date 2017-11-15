На стратегическом форуме.

Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 поддержат Ассоциация городов Урала и Союз российских городов. Такой прогноз сделал 14 ноября вице-мэр Екатеринбурга по стратегическому развитию, вопросам экономики и финансов Андрей Корюков. Заседание Ассоциации городов Урала, на котором будет решаться вопрос о екатеринбургской заявке, пройдет 15 и 16 ноября в рамках международного форума "Города России-2030: перекрестки возможностей", сообщает "Уралинформбюро".

Форум проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. В 2016 году он собрал гостей из 23 городов. На сей раз состав участников обещает быть более широким. Среди них ожидаются урбанисты с мировым именем: преподаватель Школы государственного управления и общества Бирмингемского университета Адриан Кэмпбелл и профессор Университета Монаш (Мельбурн) Джастин О’Коннор.

Темой форума станут вопросы стратегического развития муниципалитетов. Как известно, 172-й ФЗ предписывает муниципалитетам разрабатывать планы стратегии своего развития. Специфику стратегии в каждом из городов, представленных на форуме, урбанисты и руководители муниципалитетов собираются обсудить на круглых столах и пленарных заседаниях.

По мнению экс-мэра Екатеринбурга, члена Совета Федерации ФС РФ Аркадия Чернецкого, столица Урала для проведения столь масштабного конгресса выбрана не случайно. Именно в Екатеринбурге в 2003 году был утвержден первый в России стратегический план развития мегаполиса. Сегодня он проходит процедуру актуализации до 2030 года.

В рамках этой актуализации создана стратегия пространственного развития города, ставшая частью обновленного Генплана. Этот опыт, как и опыт других российских мегаполисов, ляжет в основу библиотеки лучших муниципальных практик, на основе которых МСУ будут формировать задачи для федерального законодателя.

Кроме того, в финале форума будут подведены итоги конкурса на разработку лучшей стратегии, в котором участвуют Томск, Казань, Волгоград и Пермь.

Параллельно состоятся заседания Ассоциации городов Урала и Союза российских городов, на которых планируется поддержать заявку уральской столицы на участие в конкурсе на проведение ЭКСПО-2025.

Однако перспективы развития городов-миллионников — не единственная топовая тема, вокруг которой разгорятся дискуссии на форуме. По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, в мероприятиях форума примут участие практически все главы муниципальных образований региона.

Они обсудят, как "примерить" стратегическую модель развития к городам с населением менее полумиллиона человек. В том числе и возможности приспособления к современным нуждам горожан территории старых промплощадок, многие из которых являются памятниками истории и могли бы повысить туристическую привлекательность небольших муниципалитетов.