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ЕВРАЗ Качканарский ГОК наградили за успехи14 ноября в 18:11

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В охране труда и культуре производства.

ЕВРАЗ Качканарский ГОК взял бронзу на конкурсе по охране труда и культуре производства среди организаций Свердловской области. Инициатором состязаний стало региональное министерство промышленности и науки. Победителям вручили дипломы за подписью губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, Качканарский горно-обогатительный комбинат ведет комплексную работу по снижению травматизма и улучшению условий труда. Работники обеспечиваются современными средствами индивидуальной защиты. Также действует система профосмотров, совершенствуются санитарно-бытовые условия в цехах.

Продолжается программа замены мостовых кранов на более комфортные и безопасные, обновляют аспирационные системы. Современные энергосберегающие технологии внедряются на железнодорожных станциях и переездах, в карьерах и производственных помещениях.

На предприятии работают девять стационарных столовых, в том числе три круглосуточных. В карьеры горячее питание доставляют передвижные столовые.

В 2016 году ЕВРАЗ КГОК направил около 210 миллионов рублей на проекты по охране труда и промышленной безопасности.

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