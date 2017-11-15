В Жуковском встретили "юбилейный" лайнер "Уральских авиалиний"14 ноября в 17:48
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Отметив год успешного партнерства.
Ровно год назад авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выполнять полеты из международного аэропорта Жуковский. 14 ноября 2016 года был совершен первый рейс из подмосковной воздушной гавани в Ош – южную столицу Кыргызстана. Он же стал первым регулярным международным рейсом в маршрутном расписании аэропорта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
"Уральские авиалинии" первыми оценили потенциальные возможности Жуковского, почти одновременно открыв несколько рейсов в крупные города и столицы стран-участниц СНГ. На протяжении года авиакомпания динамично развивала свою маршрутную сеть.
В честь знаменательной даты прибывающему 14 ноября 2017 года "юбилейному" рейсу была подготовлена торжественная встреча. На перроне руководители аэропортового комплекса торжественно вручили экипажу "Уральских авиалиний" поздравительный сертификат.
На сегодня авиакомпания выполняет регулярные перелеты из Жуковского в Ош, Душанбе, Худжанд, Тбилиси, Бишкек, Тель-Авив, Рим и Женеву (с 24 декабря), удерживая лидерство по числу перевезенных пассажиров и динамике развития направлений.
Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" являются одной из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь - октябрь 2017 года: их услугами воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке авиакомпании насчитывается 43 лайнера Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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