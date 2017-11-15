В случае запрета эксклюзивных договоров.

Риелторы Екатеринбурга готовят апелляцию на вердикт областного Арбитражного суда, который оставил без удовлетворения их иск против свердловских антимонопольщиков. Об этом рассказали "Уралинформбюро" представители Уральской палаты недвижимости (УПН).

По словам президента УПН Ирины Зыряновой, риелторы добивается отмены предписания УФАС, выданного в апреле 2017 года по результатам внеплановой проверки деятельности Палаты. Предметом разбирательства УФАС стали так называемые эксклюзивные договоры, практикуемые в системе УПН. Такие договоры подразумевают порядок, при котором реализацией одной квартиры занимается только один риелтор.

Основанием для проверки стало заявление некоего Михалева И.И., направленное в УФАС в мае 2016 года. По предположению группы независимых антимонопольных экспертов, заявитель — виртуальное лицо, не существующее в реальности. В самой же УПН подозревают, что под личиной Михалева И.И. скрывается некое федеральное агентство недвижимости, не прижившееся на рынке Екатеринбурга. Однако, несмотря на анонимный характер жалобы, изложенные в ней обвинения антимонопольщикам показались серьезными.

Свердловское УФАС усмотрело в этой практике нарушение закона о защите конкуренции и направило в адрес Палаты предписание об устранении нарушения. Однако в УПН считают иначе. По словам Ирины Зыряновой, система эксклюзивных договоров абсолютно прозрачная и законная, поскольку в ней прописывается сумма вознаграждения и право клиента расторгнуть договор или перезаключить его с другим агентом.

При этом эксклюзивный договор защищает клиента от возможных мошеннических действий со стороны "серых" и "черных" риелторов, а рынок недвижимости — от бесконтрольного ценового демпинга и "цепочек перепродаж" одного и того же объекта, причем уже на этапе подготовки первоначальной сделки.

"Проверка УФАС была проведения с нарушением порядка, установленного Законом о защите конкуренции, под видом рассмотрения заявления неустановленного гражданина, который не подписал свое обращение и сообщил о себе недостоверные данные: несуществующий почтовый адрес, незарегистрированные номер телефона и адрес электронной почты", — пояснила Зырянова.

В июле 2017 года за Уральскую палату недвижимости неожиданно заступилось федеральное ФАС. Руководители ведомства отменили решение своего регионального филиала. По их мнению, агентства недвижимости не заключали между собой какого-либо антиконкурентного соглашения, а применение агентствами эксклюзивных договоров во взаимоотношениях с клиентами не нарушает антимонопольное законодательство. Однако после этого представители УФАС по Свердловской области сообщили агентству, что их претензии к УПН остаются в силе.

Параллельно риелторы подали иск в Арбитражный суд Свердловской области, который был отклонен из-за отсутствия предмета спора. Но УПН намерено продолжать борьбу до победного конца.

"После пересмотра дела в апелляционной инстанции Арбитражным процессуальным кодексом РФ предусмотрена возможность кассационного и надзорного рассмотрения. По сложившейся практике рассмотрения судами дела о нарушениях антимонопольного законодательства можно предположить, что судебное разбирательство будет долгим и может продолжаться не один год", — считает Ирина Зырянова.

Следует заметить, что на днях в Интернете появилась информация о письме Президенту РФ Владимиру Путину, которое якобы написали риелторы Екатеринбурга с целью найти у главы государства защиту от действий УФАС. В беседе с "Уралинформбюро" Ирина Зырянова не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

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