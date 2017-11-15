800 работников качканарского "Металлиста" готовятся к голодовке14 ноября в 19:18
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Из-за банкротства завода.
Качканарскому заводу по ремонту горного оборудования "Металлист" грозит банкротство. Соответствующий иск на предприятие подала налоговая инспекция Свердловской области. Первое слушание состоится в Арбитражном суде региона 16 ноября, передает "Уралинформбюро".
О критическом положении свердловского предприятия агентству рассказал депутат ЗакСо Александр Ивачев. По данным парламентария, завод задолжал банкам свыше 300 миллионов рублей, есть проблемы с выплатой заработной платы. На заводе трудятся около 800 жителей Качканара. Они готовы в любой момент объявить голодовку, сообщил парламентарий.
Долги перед банками у завода появились после трат на оборудование, на котором руководство "Металлиста" планировало выполнять заказы от УВЗ.
"Это второе по объему работающего там населения предприятие в Качканаре, оно обеспечивает качканарский ГОК рядом расходных материалов. Ранее завод имел соглашение с УВЗ, которое было расторгнуто во многом потому, что "Уралвагонзавод" решил сэкономить и закупать комплектующие в Китае. При том, что "Металлист" закупил оборудование в расчете на заказы, а их потом "кинули", - пояснил Ивачев.
По его словам, в ситуацию должно вмешаться правительство Свердловской области, представив, к примеру, заводу новые заказы или помочь ему в погашении кредитов из резервного фонда.
Предприятию, считает депутат, нужно помочь остаться на плаву, чтобы избежать "социального взрыва в Качканаре".
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