Владимир Путин оценил инновации МРСК УралаСегодня в 09:30
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В офисе "Россетей".
Президент России Владимир Путин побывал в московском офисе ПАО "Россети", управляющего одним из крупнейших электросетевых комплексов мира. Главу государства сопровождал генеральный директор компании Павел Ливинский.
Он представил высокому гостю экспозицию инновационных отечественных разработок, которые сегодня внедряются в электросетевом комплексе в рамках его глубокой модернизации. Их применение на энергообъектах "Россетей" обеспечивает надежность, максимальные качество и доступность сетевой инфраструктуры, а по своим техническим параметрам технологии и оборудование не уступают зарубежным аналогам.
"Для электросетевого комплекса цифровая эра уже настала. При проведении модернизации сетевой инфраструктуры энергетики "Россетей" повсеместно стараются применять передовые технологии и решения. Полностью рассчитываем перейти на "цифру" к 2030 году. Компания поддерживает программу "Цифровая экономика" и является ее неотъемлемой частью", - доложил П.Ливинский.
Главе государства среди прочего были представлены инновационные наработки дочерней структуры "Россетей" - МРСК Урала. Владимиру Путину показали созданный молодыми уральскими учеными робототехнический комплекс "Канатоход". На сегодня он проходит апробацию в электросетевом комплексе Свердловской области. Инновационный прибор позволяет без участия персонала дистанционно обеспечивать мониторинг, выявление и определение локации мест возможных повреждений на линиях электропередачи. Применение технологии сокращает время диагностики более чем в 10 раз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.
На экспозиции был представлен и "умный" дом будущего, где применяются системы контроля, в том числе дистанционного, за эффективностью электропотребления. Это - совместный продукт МРСК Урала и кафедры автоматизированных электрических систем Уральского федерального университета. Система "интеллектуального" учета и контроля за потреблением, являющаяся неотъемлемым элементом электросетевого комплекса следующего поколения, позволяет эффективно управлять нагрузками всех бытовых приборов. В результате повышается энергоэффективность домохозяйства и до 30% снижаются затраты на электроэнергию.
Президенту также продемонстрировали целевую модель интеллектуальных электрических сетей будущего, использующих цифровые технологии обработки и передачи данных. "Умные" сети обладают системами самодиагностики и самовосстановления, требуют минимального вмешательства людей и позволяют более чем вдвое повысить надежность электроснабжения для потребителя. Затраты на их эксплуатацию при массовом внедрении, в сравнении с обычными сетями, ниже на 30%.
Глава государства ознакомился и с работой цифровой подстанции – одного из ключевых элементов современного электросетевого комплекса. От традиционной подстанции с аналогичной трансформаторной мощностью ее отличают полностью компьютеризированное управление, возможность самодиагностики оборудования, удаленное управление, а также компактность. Это особенно важно при проведении реконструкции и развития сетевой инфраструктуры в мегаполисах с плотной застройкой.
Одной из инновационных российских разработок для цифровых подстанций является многофункциональный модульный контроллер ARIS 2808, представленный в составе экспозиции. Прибор совмещает функции защиты, учета и системы управления подстанцией, регулирует качество электроэнергии и позволяет на удалении диагностировать и мониторить все параметры цифровой сети. В случае технологических нарушений, данное устройство позволяет локализовать аварийные участки и обеспечивать самовосстановление электрической сети с минимальными выездами оперативного персонала. Это сокращает время перерывов электроснабжения и снижает эксплуатационные издержки.
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